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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 496 оценок

Большинство игроков в Sea of Thieves на PS5 "причалили к берегу"

Gruz_
Новости

По итогам мая Sea of Thieves стала самой загружаемой игрой на консоли PlayStation 5. И все же, невзирая на такое достижение, игра стремительно теряет свою аудиторию на консоли Sony.

Согласно исследованиям TrueTrophies, проведенным на основе данных GameInsights, в течение одного месяца после выхода Sea of Thieves на PlayStation 5 игру забросили 58 % игроков. На эту игру возлагались большие надежды, поскольку она была эксклюзивом Microsoft, но уже совершенно очевидно, что интерес к ней пропал более чем у половины игроков.

Впрочем, Sea of Thieves регулярно получает обновления, так что с выходом нового сезона или события кто-нибудь из игроков снова окунется в пиратские приключения.

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