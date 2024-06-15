Большинство игроков в Sea of Thieves на PS5 "причалили к берегу"

По итогам мая Sea of Thieves стала самой загружаемой игрой на консоли PlayStation 5. И все же, невзирая на такое достижение, игра стремительно теряет свою аудиторию на консоли Sony.
Согласно исследованиям TrueTrophies, проведенным на основе данных GameInsights, в течение одного месяца после выхода Sea of Thieves на PlayStation 5 игру забросили 58 % игроков. На эту игру возлагались большие надежды, поскольку она была эксклюзивом Microsoft, но уже совершенно очевидно, что интерес к ней пропал более чем у половины игроков.
Впрочем, Sea of Thieves регулярно получает обновления, так что с выходом нового сезона или события кто-нибудь из игроков снова окунется в пиратские приключения.