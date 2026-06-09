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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 553 оценки

Для Sea of Thieves анонсирован бесплатный редактор режимов Custom Seas

Solstice Solstice

Студия Rare в рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 представила обновление Custom Seas для Sea of Thieves. Бесплатное дополнение позволит игрокам создавать собственные игровые режимы, снимать кино с помощью камеры и строить острова для отдыха. Релиз запланирован на 18 июня 2026 года.

Нововведение позволит игрокам создавать свои правила, размещать объекты и существ, управлять погодой и временем суток. В трейлере были показаны примеры режимов, созданных разработчиками для демонстрации возможностей. Помимо этого, обновление добавит режим свободной камеры и инструменты для постановки сцен, которые позволят снимать собственные ролики и создавать кинематографические шедевры.

Sea of Thieves была выпущена в 2018 году. Custom Seas станет частью 20-го сезона игры.

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