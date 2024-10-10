Компания Rare рассказала о главных особенностях 14-го сезона Sea of Thieves

Вчера компания Rare анонсировала 14-й сезон Sea of Thieves, который станет доступен 17 октября на всех платформах. Главное новшество сезона — улучшенные механики скрытной игры. Одной из ключевых возможностей станет способность приседать, что позволит пиратам передвигаться тише и скрывать свое имя от вражеских команд. Это добавит новые тактические возможности для игроков, которые предпочитают скрытные подходы.

Новое обновление также добавит механику удерживания за корпус корабля, если пирата вот-вот обнаружат. Еще одним нововведением станет «Зачарованная закуска», позволяющая избежать спасения дружелюбных русалок и стать менее заметным для врагов.

Особое внимание уделено новому оружию и предметам. Введут оружие "Духовая трубка", которое подходит для скрытных атак и поддерживает несколько типов дротиков, таких как ядовитый и дротик с приманкой. Также появятся метательные ловушки, которые можно заряжать различными предметами и обезвреживать для повторного использования.

Кроме того, игрокам предложат 100 уровней Plunder Pass с новыми наградами. Sea of Thieves уже доступна на PC, Xbox и PlayStation 5, а также может появиться на новой консоли Nintendo.