Контрабандисты наступают: 17-й сезон Sea of Thieves добавит новую фракцию и взрывную добычу

Rare официально представила 17-й сезон Sea of Thieves под названием Smugglers' Tide («Прилив контрабандистов»), сделав ставку на то, чего игроки ждали годами — полноценную систему контрабанды. Впервые за семь лет существования игры она получает отдельную фракцию для контрабандистов, а вместе с ней — уникальные рейсы, механику доставки и, конечно, новую добычу, полную «взрывных» сюрпризов.

Анонс сезона состоялся во время Xbox Games Showcase и сопровождался стильным кинематографическим трейлером. Разработчики обещают, что новая фракция предложит иной взгляд на пиратскую жизнь: игрокам предстоит скрытно перемещать ценные грузы, избегая патрулей и ловушек, чтобы получить редкие награды и репутацию.

Хотя конкретные детали пока держатся в секрете, известно, что в игру вернутся хаотичные бочковые лодки — возможно, в новой вариации. Эти небольшие, но смертоносные средства передвижения запомнились игрокам по событию Lost Sands и стали одними из самых запоминающихся нововведений.

Дата выхода Smugglers' Tide пока не объявлена, но учитывая темп Rare, релиз в ближайшие месяцы маловероятен. Тем не менее, ожидание стоит того — новый сезон сулит свежие механики, яркие приключения и, наконец, шанс почувствовать себя настоящим пиратом-контрабандистом.