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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 498 оценок

Microsoft "очень довольна" Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игроков на ПК и Xbox

monk70
Новости

Microsoft «очень удовлетворена» цифрами, полученными Sea of ​​Thieves после запуска версии для PS5, что, похоже, оказало благотворное влияние и на другие платформы. По крайней мере, так сказал Мэтт Бути, президент Xbox Studios.

В подкасте, опубликованном Variety, Бути отметил, что Microsoft удовлетворена количеством четырех игр для Xbox, вышедших на PS5 и Switch за последние месяцы, а именно: Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush и вышеупомянутой Sea of ​​Thieves. Касаясь последней, в частности, он добавил, что Rare обнаружила рост вовлеченности игроков Xbox и ПК, и что многие пользователи PlayStation решили играть по кросс-плею с пользователями других платформ.

Нам не известны точные цифры продаж Sea of ​​Thieves на PS5, но мы точно знаем, что это была самая покупаемая игра в PlayStation Store как в апреле, так и в мае, что свидетельствует о том, что результаты, несомненно, были очень положительными.

После этих заявлений очевиден следующий вопрос: «Означает ли успех Sea of ​​Thieves, что мы увидим появление других игр на PS5 или других консолях?». Ответ Бути в этом случае был классическим: «Мы будем оценивать в каждом конкретном случае». Кроме того, он добавил, что это не означает, что эксклюзивов для Xbox больше не будет: многие игры будут выпущены только в экосистеме Microsoft, и все они будут доступны в каталоге ПК и Xbox Game Pass.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Thinker_724

суть не в столь продажах а в том что на плойке подобного нет и играть как такого ни там ни там нево что,купил консоль ,прошёл игр 5-10 и сиди мультиплатформи ожидая чуда из которого понятно пока только гта

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JohnTornton

гта далеко не сразу становится мультиплатформой

и в чём проблема играть в мульти? ну типа консоль обычно берут ВМЕСТО пк и играют во все интересующие игры
тока шизы берут ради одних экзов, а потом ноют

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Пользователь ВКонтакте JohnTornton

Шизы только в снг и бедных странах,в основных странах имеют и пк и пс и хбокс и нинтендо и у них нет споров,что лучше,а что хуже. // Влад Винчестер

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JohnTornton

пусть этих разрабов тоже закроют

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