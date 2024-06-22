Microsoft "очень довольна" Sea of Thieves на PS5, которая также увеличила количество игроков на ПК и Xbox

Microsoft «очень удовлетворена» цифрами, полученными Sea of Thieves после запуска версии для PS5, что, похоже, оказало благотворное влияние и на другие платформы. По крайней мере, так сказал Мэтт Бути, президент Xbox Studios.
В подкасте, опубликованном Variety, Бути отметил, что Microsoft удовлетворена количеством четырех игр для Xbox, вышедших на PS5 и Switch за последние месяцы, а именно: Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush и вышеупомянутой Sea of Thieves. Касаясь последней, в частности, он добавил, что Rare обнаружила рост вовлеченности игроков Xbox и ПК, и что многие пользователи PlayStation решили играть по кросс-плею с пользователями других платформ.
Нам не известны точные цифры продаж Sea of Thieves на PS5, но мы точно знаем, что это была самая покупаемая игра в PlayStation Store как в апреле, так и в мае, что свидетельствует о том, что результаты, несомненно, были очень положительными.
После этих заявлений очевиден следующий вопрос: «Означает ли успех Sea of Thieves, что мы увидим появление других игр на PS5 или других консолях?». Ответ Бути в этом случае был классическим: «Мы будем оценивать в каждом конкретном случае». Кроме того, он добавил, что это не означает, что эксклюзивов для Xbox больше не будет: многие игры будут выпущены только в экосистеме Microsoft, и все они будут доступны в каталоге ПК и Xbox Game Pass.
суть не в столь продажах а в том что на плойке подобного нет и играть как такого ни там ни там нево что,купил консоль ,прошёл игр 5-10 и сиди мультиплатформи ожидая чуда из которого понятно пока только гта
гта далеко не сразу становится мультиплатформой
и в чём проблема играть в мульти? ну типа консоль обычно берут ВМЕСТО пк и играют во все интересующие игры
тока шизы берут ради одних экзов, а потом ноют
Шизы только в снг и бедных странах,в основных странах имеют и пк и пс и хбокс и нинтендо и у них нет споров,что лучше,а что хуже. // Влад Винчестер
пусть этих разрабов тоже закроют