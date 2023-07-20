Множество знакомых персонажей в релизном трейлере Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island ©

Как и планировалось, с сегодняшнего дня доступна первая часть коллаборации Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, нового бесплатного расширения для игры Rare, которое разделится на три части с помощью трех Tall Tales, призванных значительно расширить игровой мир.

ЛеЧак заточил Гайбраша Трипвуда в своеобразном измерении проклятых, и нам предстоит отправиться на поиски пирата (или потенциального пирата) в это невероятное путешествие.

Sea of Thieves по случаю превращается в нечто очень похожее на графическое 3D-приключение с точным воспроизведением некоторых элементов, характерных для классических глав серии Monkey Island, на которые, собственно, и ориентировано данное расширение Sea of Thieves.

Если вы не являетесь знатоком Sea of Thieves, но хотите принять участие в этом приключении на тему Острова обезьян, знайте, что для получения доступа к этой новой Tall Tales достаточно скачать обновление и выбрать его в главном меню или найти нужную палатку на любом аванпосте.

Две другие главы Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island выйдут в августе и сентябре.