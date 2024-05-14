На консолях Xbox тестируется функция предварительной загрузки обновлений

Xbox Series X|S вскоре получит новую функцию, позволяющую владельцам консоли предварительно загружать запланированные обновления игр, которые затем будут загружаться автоматически до их фактического выхода.
Новая функция была представлена для участников программы Xbox Insider, которая позволяет им опробовать изменения и функции, созданные командой Xbox, до того, как они станут общедоступными. Первой игрой, поддерживающей эту функцию, стала Sea of Thieves.
"Как объясняется в официальных примечаниях к обновлению, "игры, поддерживающие предварительную загрузку обновлений, позволят вам загружать обновления за несколько дней до их выхода, чтобы вы могли начать играть сразу после выхода обновления".
Вероятно, что эта функция предназначена в первую очередь для обновлений, запланированных разработчиками заранее (например, запускающих новые сезоны игр с живым сервисом, таких как Sea of Thieves, Call of Duty и Diablo), и явно не относится к тем, которые выходят сразу после исправления серьезных ошибок или чего-то еще.
В любом случае это очень полезное дополнение к пользовательскому опыту, учитывая, что с годами вес игр и патчей в среднем увеличивается и не у всех есть очень быстрая сеть.
Как в стиме?
Скорее всего.