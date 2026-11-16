ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 560 оценок

Новое обновление Sea of Thieves потребует полной переустановки игры, но сделает вес игры до 50% меньше

RedDay13 RedDay13

Разработчики Sea of Thieves предупредили игроков о предстоящем обновлении, которое выйдет в четверг. Главная новость: патч потребует полной переустановки игры. Однако у этого есть и существенный плюс — новый размер установки будет до 50% меньше прежнего.

Разработчики опубликовали точные размеры игры на разных платформах после обновления:

  • Xbox Series X: 56,4 ГБ
  • Xbox Series S: 26,3 ГБ
  • Xbox One X: 61,2 ГБ
  • Xbox One S: 28,3 ГБ
  • Xbox One: 28,3 ГБ
  • Steam: 53,2 ГБ
  • PlayStation 5: 57,4 ГБ
  • Microsoft Store: 54,0 ГБ
  • Battle.net: 54,0 ГБ

Игрокам стоит заранее освободить место на дисках, так как процесс переустановки временно потребует дополнительного пространства. Точная дата и время выхода обновления будут объявлены ближе к четвергу.

Обновления 100
4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий