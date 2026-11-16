Новое обновление Sea of Thieves потребует полной переустановки игры, но сделает вес игры до 50% меньше

Разработчики Sea of Thieves предупредили игроков о предстоящем обновлении, которое выйдет в четверг. Главная новость: патч потребует полной переустановки игры. Однако у этого есть и существенный плюс — новый размер установки будет до 50% меньше прежнего.

Разработчики опубликовали точные размеры игры на разных платформах после обновления:

Xbox Series X: 56,4 ГБ

Xbox Series S: 26,3 ГБ

Xbox One X: 61,2 ГБ

Xbox One S: 28,3 ГБ

Xbox One: 28,3 ГБ

Steam: 53,2 ГБ

PlayStation 5: 57,4 ГБ

Microsoft Store: 54,0 ГБ

Battle.net: 54,0 ГБ

Игрокам стоит заранее освободить место на дисках, так как процесс переустановки временно потребует дополнительного пространства. Точная дата и время выхода обновления будут объявлены ближе к четвергу.