Новый видеодневник Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island отправляет на экскурсию по острову Мелей ©

Rare приглашает нас посетить Остров Мелей с новым видеодневником, посвященным Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, новому макси-расширению знаменитой пиратской игры, в котором есть исключительный кроссовер, поскольку он сосредоточен на Острове обезьян.

Новый видеодневник иллюстрирует создание Острова Мелей в мире Sea of Thieves, что является особенно увлекательной задачей, поскольку позволило разработчикам Rare использовать некоторые действительно ценные материалы.

Как показано в видео, многие классические островные локации были перестроены довольно точно к оригиналу, сохранив при этом типичный стиль Sea of Thieves.

Майк Чепмен, директор Rare, занимающийся Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, объяснил, что, несмотря на то, что острова Мелей и Monkey Island были спроектированы в значительной степени оригинально, чтобы встретить приключения, которые можно пережить внутри В игре несколько аспектов взяты из первых двух глав серии.

По этой причине в разных точках можно увидеть именно исторические характеристики острова ближнего боя, и режиссер предлагает игрокам поиграть с камерой и кадром, чтобы найти именно классические проблески стартового острова «Тайны острова обезьян». с любовью воссоздан Rare.

Дань уважения в основном относится к первым двум главам серии, но есть также ссылки на третью, The Curse of Monkey Island, в частности, с персонажем Мюррея, который будет присутствовать в Sea of Thieves. Анонсированное трейлером во время Xbox Games Showcase 2023, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island — это бесплатное расширение, которое будет выпускаться в трех частях ежемесячно, начиная с 20 июля 2023 года.