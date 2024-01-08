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об игре
Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир
7.2 470 оценок

По словам Джеффа Грабба, Sea of Thieves может выйти на Switch и PS5

butcher69
Новости

Вслед за слухами NateTheHate о возможности выпуска игр из каталога Microsoft Gaming на конкурирующих платформах, мы начали слышать от других известных источников аналогичные сообщения о возможности выхода игр Microsoft на других консолях.

NateTheHate предположил, что Hi-Fi Rush выйдет на Nintendo Switch, а Джез Корден добавил, что слышал то же самое о разговорах вокруг выпуска игр из каталога Microsoft на Nintendo Switch и PlayStation 5. Теперь Джефф Грабб предложил другое название - Sea of Thieves.

В своем последнем подкасте Джефф Грабб сказал: "Sea of Thieves, верно, я собираюсь сказать, что я слышал, что это одна из тех игр, которые могут выйти на других платформах".

Когда я начал узнавать об этих слухах, я подумал: "О, это, наверное, про Sea of Thieves, потому что я слышал, что она может выйти на Switch и PlayStation". И, может быть, это как раз тот случай, когда все это происходит, и Microsoft пытается изменить свою стратегию.

Грабб — один из самых известных и достоверных неофициальных источников информации, но на данный момент мы имеем дело лишь со слухами.

Когда мы узнаем об этом наверняка? Вероятно, на следующем Xbox Direct, о котором говорят уже несколько дней и который даст старт Xbox 2024 с множеством анонсов

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
kotasha

Слабо вериться что майки будут конкуренту сони игры отдавать, исключения это Switch они сказали что насчитают их конкурентами.

2
-zotik-

Эх еще если кросс сейвы будут, то можно и подождать

0
Wolfenstein

Да нафиг этот кал мега комичный тип нужен... нормальную игру про пиратов раз не дано сделать

-4
Makar_AS8

А что ждать? Skull and Bones, который с вероятностью 99% будет тем ещё куском корявого кода? Так что на Морских Воров гнать не стоит.

2