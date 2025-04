Похоже, что Microsoft не планирует закрывать Battle.net - Sea of Thieves появится в этом сервисе 22 мая

Популярная пиратская игра Sea of Thieves от студии Rare расширяет горизонты — с 22 мая 2025 года она станет доступна в магазине Battle.net. Ранее вышедшая на Xbox, PC и PlayStation 5, игра добилась значительного успеха на всех платформах, несмотря на непростой старт.

Battle.net, долгое время служивший исключительно домом для проектов Blizzard, всё активнее превращается в полноценную альтернативу цифровым магазинам. На платформе уже появились Avowed, и в будущем ожидаются Doom: The Dark Ages, The Outer Worlds 2, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, а теперь — и Sea of Thieves.

Игра будет доступна в трёх изданиях: Standard (€39,99), Deluxe (€49,99) и Premium (€59,99). Предзаказ Premium-версии даст доступ к закрытой бете, раннему старту за 6 дней, оружию Cobalt Kestrel и пропуску на 16 сезон.

Sea of Thieves на Battle.net поддерживает Xbox Play Anywhere, что обеспечит кроссплатформенную игру между Xbox, PC и облачными сервисами.