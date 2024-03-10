Похоже, что Sea of Thieves пользуется популярностью у обладателей PlayStation 5

После различных слухов компания Microsoft подтвердила выход Hi-Fi Rush и Sea of Thieves для PS5. Этот анонс обещал сделать многопользовательскую пиратскую песочницу доступной для большего числа игроков, и, похоже, пока что это работает в пользу Microsoft.
Хотя игра не выйдет в этом месяце, она уже показала свои перспективы, став самой предзаказываемой игрой для PlayStation в США и некоторых странах Европы.
Стоит отметить, что на первом месте находится премиум-издание игры. Базовая игра стоит 40 долларов и находится на 5 месте сразу после Dragon's Dogma 2. Похоже, что эта версия уникальна для PlayStation и привлечет больше игроков к игре для их первого знакомства.
Между тем, долгожданный эксклюзив PlayStation, Rise of the Ronin, находится гораздо ниже в списке. Аналогично, собственная франшиза MLB The Show от Sony отстает от Sea of Thieves по количеству предварительных заказов.
Sea of Thieves выходит 30 апреля на консолях PlayStation 30. Это делает текущую позицию довольно впечатляющей, поскольку игра находится гораздо дальше от своего релиза, чем Rise of the Ronin.
В общем, стратегия Xbox по переносу эксклюзивов на PlayStation, похоже, пока работает. Это также большая победа для Rare, поскольку Sea of Thieves получит большую аудиторию в следующем месяце.
Это хбоксеры затариваются после перехода на плойку, в свете последних новостей ))
Что за чушь несёт автор? Без конкретных цифр это только догадки. Успех будет, когда будут продажи и конкретные цифры. А пока судя по реакции никому особо это не нужно
какие цифры? тока у стима доступна вся инфа
остальные выдумывают чуханину, как филя, которые к статистике приплетают любого запустившего на минутку и пытается это выдать за что-то иное
как и эпики сказки там рассказывают, а сами в убытках по магазину
Как не крути но для меня самый огромный минус это платный онлайн, в игре есть режим безопасное море и скорей всего требуется подписка, вообще конечно вообще офигели игры дорожают ещё плати подписку, а когда то втирали что продлевает срок жизни игры потому что игроки оплачивают так понимаю сервера, ага конечно чистый обман сервера игр закрывают одновременно с другими платформами пример в этом году закрывают сервера the crew, пора бы уже сделать как это было с ps3 онлайн бесплатный а plus это чисто подписка для игр.
Остается им только посочувствовать. Играть то не во что.
как будто на других платформах есть во что играть
один кал уже лет 6 выходит
Переходите уже на пк и не будете играть в эту безальтернативную трешанину.
Так у них то выбор не велик)
Будущее за коопом
Робокоопом
Ну вот я не люблю кооп игры, для меня за ними будущего нет
мне нравятся игры на прохождения с товарищем вроде A Takes two и A way Out, ну подобные. Saints Row и Grim Down.