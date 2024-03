Похоже, что Sea of Thieves пользуется популярностью у обладателей PlayStation 5

После различных слухов компания Microsoft подтвердила выход Hi-Fi Rush и Sea of Thieves для PS5. Этот анонс обещал сделать многопользовательскую пиратскую песочницу доступной для большего числа игроков, и, похоже, пока что это работает в пользу Microsoft.

Хотя игра не выйдет в этом месяце, она уже показала свои перспективы, став самой предзаказываемой игрой для PlayStation в США и некоторых странах Европы.

Стоит отметить, что на первом месте находится премиум-издание игры. Базовая игра стоит 40 долларов и находится на 5 месте сразу после Dragon's Dogma 2. Похоже, что эта версия уникальна для PlayStation и привлечет больше игроков к игре для их первого знакомства.

Между тем, долгожданный эксклюзив PlayStation, Rise of the Ronin, находится гораздо ниже в списке. Аналогично, собственная франшиза MLB The Show от Sony отстает от Sea of Thieves по количеству предварительных заказов.

Sea of Thieves выходит 30 апреля на консолях PlayStation 30. Это делает текущую позицию довольно впечатляющей, поскольку игра находится гораздо дальше от своего релиза, чем Rise of the Ronin.

В общем, стратегия Xbox по переносу эксклюзивов на PlayStation, похоже, пока работает. Это также большая победа для Rare, поскольку Sea of Thieves получит большую аудиторию в следующем месяце.