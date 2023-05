Rare представила трейлер нового обновления для Sea of Thieves ©

Студия Rare из Xbox Game Studios показала на своем официальном YouTube-канале трейлер нового обновления Sea of Thieves.

В ролике Rare подчеркнула, что в новом обновлении Sea of Thieves под названием The Hoarder's Hunt появится новая легенда, в которой игроку предстоит раскрыть тайну известного барахольщика. Новое обновление выйдет 11 мая совершенно бесплатно на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.