Rare выходит на связь: трансляция о будущем Sea of Thieves состоится на фоне массовых увольнений и закрытия Everwild

Rare, студия, стоящая за популярной пиратской песочницей Sea of Thieves, объявила о первой в истории Community Direct — специальной прямой трансляции, посвящённой будущему игры. Объявление последовало всего через неделю после волны массовых увольнений в Microsoft, под которую попала и сама Rare.

По официальной информации, трансляция состоится сегодня, в четверг, 10 июля, в 17:00 по московскому времени. Разработчики пообещали раскрыть детали о будущих сезонах, масштабных изменениях в Insider Programme, а также поделиться информацией о «долгожданной функции», которая недавно была завершена.

Новость прозвучала на фоне тяжёлых для Rare событий. В рамках сокращений Microsoft уволила около 9100 сотрудников, причём под удар попали сразу несколько команд Xbox. В результате был отменён фэнтезийный проект Everwild, находившийся в разработке почти десять лет. По неподтверждённым данным, студию может покинуть и ветеран Rare Грегг Мейлс — один из ведущих творцов за кулисами легендарных игр студии.

Несмотря на внутренние потрясения, Sea of Thieves продолжает оставаться важнейшим проектом Rare. С момента выхода в 2018 году игра пережила 17 сезонов и недавно обрела вторую волну популярности — в 2024 году она вышла на PlayStation и сразу возглавила чарты продаж.

Руководитель Xbox Фил Спенсер на прошлой неделе объяснил, что закрытие проектов вродеEverwild и римейка Perfect Dark — часть «болезненного, но необходимого процесса», направленного на сосредоточение усилий Xbox на ключевых стратегических инициативах. Тем не менее в игровой индустрии подобные решения вызывают горячие споры. Глава EA Japan Шон Ногучи отметил: «Если проект разрабатывался 7–10 лет, его отмена — худшее из решений. Это годы труда, целая глава чьей-то жизни».