Rare выступила с заявлением после скандала вокруг Sea of Thieves и обвинений в домогательствах

Rare прокомментировала ситуацию вокруг партнёрской программы Sea of Thieves после громкого скандала с одним из контент-мейкеров, которого обвиняют в неподобающем общении с несовершеннолетними.

По данным сообщества, один из участников Partner Program якобы вступал в сексуализированные переписки с подростками и просил откровенные изображения. После распространения обвинений Rare заблокировала аккаунты автора, а сам он удалил свои страницы в соцсетях.

Ситуация быстро вышла за пределы обычного конфликта внутри сообщества. Несколько создателей контента публично покинули партнёрскую программу, заявив, что Rare якобы пыталась замалчивать проблему и удалять обсуждения скандала.

На фоне растущей критики студия опубликовала официальное заявление, где напомнила о «ценностях сообщества» и пообещала пересмотреть внутренние процессы модерации и отбора участников партнёрских программ. Также Rare объявила о закрытии роли Boatswain — одного из статусов внутри сообщества Sea of Thieves.

Разработчики подчеркнули, что подобное поведение «не соответствует ценностям студии», а все обращения, связанные с harassment и abuse, рассматриваются конфиденциально с возможной передачей информации платформодержателям и правоохранительным органам.

Однако реакция сообщества на заявление оказалась неоднозначной. В Reddit и соцсетях многие игроки раскритиковали Rare за слишком позднюю реакцию и «сухой PR-текст», который, по мнению пользователей, выглядит неискренне на фоне серьёзности обвинений.

Некоторые игроки и авторы контента также считают, что политика строгой модерации внутри официального Discord-сообщества могла способствовать замалчиванию подобных ситуаций.