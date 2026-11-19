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В Delta Force запустили событие "Сбор" - впереди несколько недель испытаний и наград
Active Matter получила патч 0.5.0.46: авторы исправили гравитацию, ускорили транспорт и улучшили производительность
Дублерша Манни Л. Перес выложила фото, подтверждающее, что Дилан Рурк - исполнитель роли Джейсона в GTA 6
Бета-версия Steam делает автономный режим более удобным и устраняет проблему с потоковой передачей на Steam Deck
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Джефф Кили снова дразнит фанатов Valve возможным анонсом HALF-LIFE 3!
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Первые 15 минут геймплея GTA 6- ограбление, перестрелки и побег на самолёте
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Ноябрь 2006 года: три консоли, три философии и месяц, который изменил мир видеоигр
Актёры Exodus рассказали о съёмках постельных сцен и работе над нелинейным сюжетом
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Процессорная СЖО Deepcool LT360 VISION ARGB
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