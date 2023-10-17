Разработчики Sea of Thieves подробнее рассказали о гильдиях, которые появятся в 10 сезоне ©

Сегодня Rare и Microsoft представили новый взгляд на гильдии, важную новую функцию, которая появится в Sea of Thieves в 10-м сезоне. По сути, иметь гильдию — это все равно, что иметь собственную торговую компанию. Вы можете заработать репутацию в Гильдии, охотясь за сокровищами и участвуя в PvP.

В каждой гильдии могут разместиться 24 игрока, и каждый игрок может состоять в трех гильдиях или даже владеть ими. Вы можете присоединиться к любой существующей гильдии, если вас пригласили. Если у вас есть хотя бы корабль, вы можете создать свою собственную.

Когда вы создаете гильдию, вы можете создать ее уникальную индивидуальность с именем, девизом и эмблемой. Затем вы отдадите в залог гильдии один из своих кораблей. Каждый участник может сделать то же самое, и когда корабль не используется его владельцем, им могут пользоваться все члены гильдии, поэтому каждая гильдия может иметь до 24 общих кораблей.

Интересным аспектом общих кораблей является то, что они сохраняют все украшения и безделушки, установленные их владельцем, так что это хороший способ продемонстрировать их. Кроме того, все приключения, полученные на общем корабле, способствуют его вехам.

Хроники гильдии позволят вам оставаться на связи с вашей гильдией, перечисляя все соответствующие события. Вы также можете видеть все корабли, которые используются в любой момент, и их экипажи, поэтому вы можете присоединиться к ним на лету.

Вы можете отправиться в плавание в качестве эмиссара своей гильдии, и любое принесенное вами сокровище увеличит ценность вашей книги эмиссаров гильдии. Это позволит вам разблокировать титулы, декоративные украшения и волшебные картины.

Когда гильдия достигает 100-го уровня репутации, она получает Знак отличия. На мачте каждого заложенного корабля есть табличка, которая будет визуально улучшаться каждый раз при получении отличия.

Среди общих наград для гильдий есть корабельная одежда, олицетворяющая штурмана, рулевого, повара или канонира. Вы можете получить к этому доступ только до тех пор, пока остаетесь в этой гильдии, но другие награды останутся с вами, даже если вы покинете ее.

Десятый сезон выйдет всего через несколько дней, 19 октября, после значительной задержки, произошедшей пару месяцев назад. Sea of Thieves в настоящее время доступна для ПК, Xbox Series X|S и Xbox One.