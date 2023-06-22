Релизный трейлер нового приключения A Dark Deception в Sea of Thieves ©

Rare предлагает поклонникам пиратской песочницы Sea of Thieves попробовать свои силы в испытаниях с новым приключением A Dark Deception. Приключение открывает новую сюжетную главу Sea of Thieves именно с учетом появления бесплатного расширения, посвященного Острову обезьян.

Новое приключение, которое предстоит пережить вместе с вашей командой, призывает поклонников Sea of Thieves «помочь важному пирату вернуть украденный предмет, артефакт великой силы. Отправляйтесь к Ларинне, примите этот новый контракт и начните поиски этого драгоценного предмета, 6 июля!» .

Буканьеры, которые столкнутся с этой новой экспедицией и сумеют завершить ее не позднее крайнего срока, установленного Rare, будут вознаграждены особыми кастомизациями. Как и в прошлых приключениях, даже в случае с A Dark Deception можно будет попробовать свои силы в особых испытаниях, посвященных сотрудничеству и исследованию, с миссиями и целями, которые необходимо выполнить, чтобы добраться до сути головоломки и получить желанную награду.