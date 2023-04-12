Sea of Thieves демонстрирует контент, который появится в завтрашнем обновлении

Сегодня Rare выпустила новый видеоролик о своей популярной Sea of Thieves, которая получит обновление завтра, 13 апреля.
В ролике демонстрируются некоторые материалы, которые будут включены в обновление, в том числе расширение форпоста Новые Золотые Пески. Сюда входит более крупный корабельный мастер, зона Торгового альянса и массивная статуя.
Что касается популярной косметики, то в магазинах аванпостов появятся новые предметы, включая одежду, аксессуары, оружие и снаряжение.
Sea of Thieves доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и, конечно, Game Pass.
Игру давно купил, а поиграть нескем.