Sea of Thieves демонстрирует контент, который появится в завтрашнем обновлении ©

Сегодня Rare выпустила новый видеоролик о своей популярной Sea of Thieves, которая получит обновление завтра, 13 апреля.

В ролике демонстрируются некоторые материалы, которые будут включены в обновление, в том числе расширение форпоста Новые Золотые Пески. Сюда входит более крупный корабельный мастер, зона Торгового альянса и массивная статуя.

Что касается популярной косметики, то в магазинах аванпостов появятся новые предметы, включая одежду, аксессуары, оружие и снаряжение.

Sea of Thieves доступна на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One и, конечно, Game Pass.