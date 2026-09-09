Sea of Thieves готовится к насыщенному сентябрю - 21-й сезон стартует уже 17 сентября

Разработчики Sea of Thieves раскрыли расписание активностей на сентябрь, и последний месяц лета для пиратов окажется далеко не спокойным. Игроков ждут регулярные события, дополнительные награды, Twitch Drops и запуск 21-го сезона.

По вторникам проходят Fight Nights с повышенной преданностью за сражения с использованием Песочных часов судьбы, а по средам торговые компании увеличивают награды для эмиссаров. С 11 по 14 сентября состоится Bilge Rats Weekender: участники смогут заработать до 300 дублонов за задания из пепельных посланий в бутылках, а также получить больше золота и репутации за сдачу «пепельного» лута.

Главным событием станет старт 21-го сезона 17 сентября. Обновление сосредоточится на регулярных Live-активностях и дальнейшем развитии пользовательских серверов. Вместе с ним появятся новая косметика, бесплатная дорожка сезонных наград и премиальный пропуск с коллекцией Mutiny's Mark. В Пиратскую лавку также вернётся набор Bleakheart Groom.

С 17 по 22 сентября пройдёт День подражания пиратам. В этот период появится постоянный флаг Parley Pennant, сигнализирующий о мирных намерениях экипажа. Если подойти к трём кораблям с таким вымпелом, можно получить эксклюзивные паруса.

С 18 по 23 сентября будут доступны Twitch Drops, включая золото, славу, титул Lazybeard и косметические предметы. За шесть часов просмотра трансляций игроки смогут получить Fishbone Throwing Knives.

Завершат месяц выходные Gold & Glory с 25 по 28 сентября. В это время увеличатся награды в виде золота, славы, преданности и репутации, включая гильдейскую.