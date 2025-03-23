Sea of Thieves исполняется 7 лет, но Rare планирует поддерживать игру еще как минимум 5 лет

Sea of Thieves продолжает свой впечатляющий путь — в этом году игре исполняется 7 лет, и разработчики из Rare не собираются останавливаться. В честь годовщины креативный директор Майк Чепмен заявил, что студия уже запланировала поддержку проекта как минимум еще на 5 лет.
«Семь лет назад началось путешествие Sea of Thieves, и во многих отношениях до сих пор кажется, что мы только начинаем. Мы недавно обсуждали, каким будет следующее пятилетие, и мечтаем о гораздо большем!» — отметил Чепмен.
Редко какой игре-сервису удается продержаться так долго, но Rare, похоже, изначально рассчитывала на 10-летний жизненный цикл, а теперь есть вероятность, что поддержка продлится и дальше.
Выход игры на PlayStation 5 привлек новую аудиторию и увеличил число игроков на PC и Xbox, а Microsoft выразила полное удовлетворение таким развитием событий.
Тем временем 15-й сезон игры, запущенный месяц назад, уже добавил новых мегалодонов и другие нововведения.
Если у тебя есть друзья и у них пк не из экскрементов и палок сделаны, игра играется весело и задорно. Только рожи героев пугают, но стилистика это дело вкуса.
Да стилистика лиц.. к ней не сразу привыкаешь)
Бесполезная игра если не с кем играть.
Поиграли мы на пару вечеров, дуратская фармилка с никчёмным прогрессом.
Одного вечера мало, особенно когда не понимаешь что и как делать, игра крутая, и в ней очень много контента, а вы поди бегали копали сундуки на пляже xD.... как все новички это делают.
закопайте этот кал
Дурной? Это лучшая игра на пиратскую тематику
Я смотрю, что тебя давно не били.
Закопаем К А Л, ты только дай знать где ты находишься ))