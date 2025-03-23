Sea of Thieves исполняется 7 лет, но Rare планирует поддерживать игру еще как минимум 5 лет

Sea of Thieves продолжает свой впечатляющий путь — в этом году игре исполняется 7 лет, и разработчики из Rare не собираются останавливаться. В честь годовщины креативный директор Майк Чепмен заявил, что студия уже запланировала поддержку проекта как минимум еще на 5 лет.

«Семь лет назад началось путешествие Sea of Thieves, и во многих отношениях до сих пор кажется, что мы только начинаем. Мы недавно обсуждали, каким будет следующее пятилетие, и мечтаем о гораздо большем!» — отметил Чепмен.

Редко какой игре-сервису удается продержаться так долго, но Rare, похоже, изначально рассчитывала на 10-летний жизненный цикл, а теперь есть вероятность, что поддержка продлится и дальше.

Выход игры на PlayStation 5 привлек новую аудиторию и увеличил число игроков на PC и Xbox, а Microsoft выразила полное удовлетворение таким развитием событий.

Тем временем 15-й сезон игры, запущенный месяц назад, уже добавил новых мегалодонов и другие нововведения.