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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 522 оценки

Sea of Thieves исполняется 7 лет, но Rare планирует поддерживать игру еще как минимум 5 лет

butcher69 butcher69

Sea of Thieves продолжает свой впечатляющий путь — в этом году игре исполняется 7 лет, и разработчики из Rare не собираются останавливаться. В честь годовщины креативный директор Майк Чепмен заявил, что студия уже запланировала поддержку проекта как минимум еще на 5 лет.

«Семь лет назад началось путешествие Sea of Thieves, и во многих отношениях до сих пор кажется, что мы только начинаем. Мы недавно обсуждали, каким будет следующее пятилетие, и мечтаем о гораздо большем!» — отметил Чепмен.

Редко какой игре-сервису удается продержаться так долго, но Rare, похоже, изначально рассчитывала на 10-летний жизненный цикл, а теперь есть вероятность, что поддержка продлится и дальше.

Выход игры на PlayStation 5 привлек новую аудиторию и увеличил число игроков на PC и Xbox, а Microsoft выразила полное удовлетворение таким развитием событий.

Тем временем 15-й сезон игры, запущенный месяц назад, уже добавил новых мегалодонов и другие нововведения.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Max Rolens

Если у тебя есть друзья и у них пк не из экскрементов и палок сделаны, игра играется весело и задорно. Только рожи героев пугают, но стилистика это дело вкуса.

0
-zotik-

Да стилистика лиц.. к ней не сразу привыкаешь)

1
Влад Корвин

Бесполезная игра если не с кем играть.

0
KIBERMAX

Поиграли мы на пару вечеров, дуратская фармилка с никчёмным прогрессом.

-1
Liwan

Одного вечера мало, особенно когда не понимаешь что и как делать, игра крутая, и в ней очень много контента, а вы поди бегали копали сундуки на пляже xD.... как все новички это делают.

0
ze1n_82

закопайте этот кал

-10
-zotik-

Дурной? Это лучшая игра на пиратскую тематику

1
Пупсик 3D

Я смотрю, что тебя давно не били.

1
Liwan

Закопаем К А Л, ты только дай знать где ты находишься ))

0