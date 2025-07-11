Sea of Thieves передаёт штурвал игрокам: Custom Seas откроет путь к частным серверам в 2026 году

Разработчики из Rare раскрыли детали одного из самых амбициозных обновлений для Sea of Thieves — Custom Seas, которое добавит в игру частные серверы и почти полную настройку игрового процесса. В рамках свежего выпуска Community Direct на YouTube стало известно, что тестирование новой системы начнётся уже в 2025 году в виде альфа-версии, а полноценный релиз ожидается в 2026 году.

Custom Seas откроет игрокам доступ к мощным инструментам кастомизации, позволяя буквально перекраивать мир игры под себя. Любители морских приключений смогут управлять погодой, изменять поведение врагов, создавать и размещать предметы, а также настраивать внешний вид как персонажей, так и объектов. Более того, можно будет задавать собственные правила, например, увеличить состав экипажа на определённых типах кораблей.

По словам Rare, новая система станет «наиболее доступным и гибким решением», когда-либо представленным в Sea of Thieves. Теперь это будет не просто онлайн-песочница, а конструктор пиратских историй, в котором каждый сможет стать режиссёром своего морского приключения.

«Мы словно отдаём игрокам ключи от собственного мира. Это продолжение нашей философии — дать людям возможность рассказывать свои истории в Sea of Thieves», — отметили разработчики.

Custom Seas сделает игру ещё более открытой для творчества, моддинга, съёмок контента и проведения уникальных ивентов. Пока точной даты выхода нет, но Rare обещает делиться новостями по мере приближения к запуску. Одно ясно уже сейчас: с выходом Custom Seas Sea of Thieves перейдёт на новый уровень свободы.