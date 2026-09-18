Sea of Thieves получила 21-й сезон и стала временно бесплатной на ПК - поиграть можно до понедельника 21 сентября

В Sea of Thieves стартовал 21-й сезон, вместе с которым Rare запустила бесплатные выходные. Пользователи Steam могут загрузить полную версию кооперативного пиратского экшена и играть без покупки до 21 сентября. После завершения акции для продолжения приключений потребуется приобрести игру.

Главной темой 21-го сезона стали регулярно сменяющиеся внутриигровые события с повышенными наградами и эксклюзивными призами. Разработчики отказались от строгого деления сезона на отдельные акты: обновления второго и третьего месяцев будут сосредоточены на исправлениях, дополнительных событиях и дальнейшем развитии режима «Пользовательское море». Одновременно появился обновлённый сезонный пропуск и его дополнительный Premium Tier.

Режим «Пользовательское море», появившийся в прошлом сезоне, получил систему Layouts. Она позволяет в любой момент сохранять состояние созданного мира вместе с размещёнными предметами и их расположением, а затем возвращаться к подготовленной конфигурации без необходимости создавать её заново. Для одной локации можно сохранять сразу несколько вариантов.

В честь Talk Like a Pirate Day игрокам также выдали новый вымпел переговоров, с помощью которого можно показать другим экипажам желание решить вопрос мирно. Если успешно воспользоваться им три раза во время события с 17 по 22 сентября, можно получить особые паруса Parley Proficiency Sails. В течение сезона также пройдут регулярные Fight Nights, Bilge Rat Weekenders и другие мероприятия с дополнительными наградами.

Бесплатно опробовать Sea of Thieves на ПК через Steam можно до 21 сентября. Забавное совпадение: бесплатные выходные 21-го сезона завершаются именно 21-го числа.