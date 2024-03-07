Sea of Thieves получит Easy Anti-Cheat, а требование Game Pass для одиночных игроков будет отменено в марте

Rare объявила о том, что Sea of Thieves вскоре получит реализацию системы Easy Anti-Cheat для борьбы с читерством в игре.
В видеоролике Rare упоминает, что система, разработанная Epic Games, будет реализована в следующем обновлении в марте.
Античитерская система на уровне ядра будет обновляться самостоятельно, поэтому это не повлияет на график разработки игры. Rare также постаралась обеспечить совместимость с Proton, поэтому у пользователей Steam Deck не должно возникнуть никаких проблем.
Rare уже рассматривает дальнейшие шаги по защите игроков от читеров, и более подробная информация об этом появится позже.
К сожалению, мартовское обновление все еще будет иметь "значительный объем загрузки", хотя оно и должно стать последним, поскольку последующие обновления будут иметь меньший объем.
Патч также улучшит общую стабильность и принесет множество исправлений, а также вернет поддержку клавиатуры и режима для игроков на Xbox.
Еще одно важное изменение - отмена требования Game Pass для игроков, которые хотят наслаждаться игрой на Xbox в одиночку. Вы не сможете играть в мультиплеер, но это, конечно, лучше, чем ничего.
В видео также рассказывается о новых предметах, которые появятся в Пиратской лавке. Кстати, больше о планах Rare на этот год мы узнаем на мероприятии Sea of Thieves 2024 Preview Event 20 марта.
В ходе мероприятия мы узнаем о функциях и контенте, которые появятся в 12, 13 и 14 сезонах.