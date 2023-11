Sea of Thieves получит PvP-ориентированное приключение Skull of the Siren Song 16 ноября

Компания-разработчик Rare выпустила новый видеоролик, рассказывающий о грядущем контенте для Sea of Thieves. В ролике студия сообщила, что 16 ноября в игре появится новое PvP-приключение, получившее название Skull of the Siren Song.

В Skull of the Siren Song команда сможет принять участие в приключении, обнаружив на мачте своего корабля призрачную записку. Как только достаточное количество команд согласится принять участие в этом путешествии, капитан Бригси раздаст игрокам две карты. Все команд должны будут добраться до мест, указанных на картах, причем одна карта будет указывать на сундук, а другая - на ключ, необходимый для его открытия.

В целях PvP также вносит свои коррективы: если открыть сундук и найти там титульный череп, то скорость корабля значительно снизится. Скорость корабля будет снижаться до тех пор, пока игрок не доберется до аванпоста и не сдаст череп, завершив тем самым путешествие.

Новое приключение появилось после того, как в Sea of Thieves стартовал 10-й сезон, в котором игроки получили возможность объединяться в гильдии. Основное внимание в этом сезоне было уделено социальным возможностям, в том числе возможности совместного использования кораблей гильдиями. Также в этом сезоне игроки смогут играть на частных серверах.