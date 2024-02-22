Sea of Thieves появится на PlayStation 5 с полной поддержкой кроссплея

На прошлой неделе Microsoft представила обновленную информацию о планах Xbox-эксклюзивности, сообщив, что такие крупные игры, как Starfield, не будут выходить на мультиплатформе, но что серия из четырех более известных или менее значимых игр перейдет на PS5. Фил Спенсер не стал говорить, что это за игры, но теперь мы знаем, что это Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush и... Sea of Thieves!
Интересно, что это будет первый случай выхода игры, разработанной Rare, на PlayStation - очевидно, что компания имеет долгую историю сотрудничества с Nintendo и Microsoft, но создание игр для платформ Sony никогда не было в планах.
Вот еще немного информации о PS5-версии Sea of Thieves из официального блога игры...
Готовы встретить еще больше пиратов на морях? Новые команды скоро прибудут в поисках удачи и приключений, ведь Sea of Thieves открывается для владельцев PlayStation 5! Это часть более широкой инициативы Xbox, в которой мы с удовольствием участвуем, и благодаря кросс-игре на нашей пиратской площадке появится множество новых лиц, а все обитатели морей смогут продолжать совместное плавание сейчас и в будущем. Мы, как студия, очень рады этой возможности и готовы к решению задачи по предоставлению контента совершенно новой аудитории". За последние шесть лет на Xbox и Steam в Sea of Thieves приняли участие миллионы игроков, и это невероятно - вновь приветствовать на наших берегах целое новое сообщество. Еще более знаменательным этот момент делает то, что хотя за свою 40-летнюю историю Rare создавала игры для многих консолей, компьютеров и портативных устройств, это будет первый случай выхода игры Rare на платформе PlayStation. Присоединяйтесь к старшим членам команды Sea of Thieves в видео ниже, где они рассказывают о своих надеждах на то, как этот шаг укрепит игру для всех игроков!