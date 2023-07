Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island получила обзорный трейлер ©

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island продолжает раскрывать себя, теперь, накануне запуска первого эпизода расширения, основанного на знаменитой серии LucasArts: сегодня команда представила первое видео «глубокого погружения», в котором рассказала обо всех возможностях игры.

Как мы также видели в видеодневнике, выпущенном вчера, Sea of ​​Thieves: The Legend of Monkey Island — это настоящая дань уважения классическим частям серии Monkey Island, особенно первым двум, но с некоторыми отсылками и к третьей, особенно что касается характера Мюррея.

Как пояснил директор Rare Майк Чепмен, Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island представляет собой настоящее приключение. В расширении, которое будет выходить в трех частях ежемесячно, начиная с 20 июля 2023 года, мы примем участие в истории с участием исторических персонажей Monkey Island, таких как Гайбраш Трипвуд и ЛеЧак.

Все это будет происходить в рамках 3D-реконструкции острова Мелей и Monkey Island, построенной так, чтобы соответствовать приключениям, разработанным Rare, но также и в соответствии с моделью, представленной в двух оригинальных частях серии, настолько, что в некоторых кадрах можно найти одинаковые графические характеристики.

Очень интересная вещь в Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island заключается в том, что она представляет собой нечто среднее между пиратским симулятором Rare и графическим приключением, в том смысле, что в ней будут представлены головоломки и способы взаимодействия, отличные от того, что мы видел до сих пор.

Одним из наиболее очевидных изменений является тот факт, что в нем будут полностью разговорные диалоги, а также будут головоломки, которые нужно решать на основе комбинированного использования объектов, а также другие функции, более близкие к приключениям, которыми он вдохновлен.