Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island получила третью и последнюю главу ©

После того, как игроки неустанно работали над освобождением Гайбраша Трипвуда от магических махинаций ЛеЧака в предыдущей истории «В поисках Гайбраша», пришло время нанести ответный удар его похитителю. В этой третьей и последней части Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island вы отправитесь на главный остров и, наконец, столкнетесь с гнусным капитаном, ответственным за недавние несчастья Гайбраша.

«Логово ЛеЧака», третья история в трилогии, является кульминацией всего, что пираты пережили в The Legend of Monkey Island. Этот кроссовер стартовал еще в июле, когда игроки впервые достигли сверкающих карибских берегов острова Мели. Однако не все было так, как казалось, и ряд испытаний и загадок заставили их раскрыть шокирующую правду: эта версия острова была иллюзией Моря Проклятых, ловушкой, призванной заманить в ловушку Гайбраша.

Это подводит нас сюда, к «Логову ЛеЧака». Потратив несколько недель на восстановление сил и планирование нападения, Гайбраш наконец-то готов сразиться со своим врагом – с вашей помощью. Снова отправляйтесь в Море Проклятых и следуйте по следам ЛеЧака к легендарному Острову Обезьян, но будьте осторожны. Найти ужасного пирата-призрака будет непростой задачей.

Конечно, драматические разборки с легендарными злодеями требуют соответствующего стильного образа. К счастью, Пиратский магазин рад предложить вам новую косметику в кроссоверной тематике, которая поможет вам в этом.

С новыми парусами и носовой фигурой Legend of Monkey Island вы можете вступить в это противостояние, безошибочно продемонстрировав свою поддержку Гайбраша. Кроме того, вы можете взглянуть на новые костюмы, вдохновленные Кейт Кэпсайз, Германом Тутротом и Стэном, которые позволят вам воплотить в жизнь множество мечтаний о ролевых играх Tri-Island Area.