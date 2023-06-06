Sea of Thieves 20.03.2018
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Создатели Sea of Thieves заняты поиском ведущего дизайнера, который возглавить разработку новых приключений

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Gutsz
Новости

После многолетней успешной поддержки Sea of ​​Thieves, студия Rare даже не собирается сбавлять обороты. Напротив, разработчики готовы дальше выпускать новые контентные расширения для пиратского экшена и специально для этого расширяют команду. Прямо сейчас в команду разработчиков Sea of ​​Thieves требуется ведущий дизайнер. Ему предстоит возглавить отдел работки новых обновлений и выбрать вектор развития на игры долгие годы.

Как отмечают представители студии Rare, будущему сотруднику предстоит сыграть жизненно важную роль в создании новых приключений для Sea of ​​Thieves. К ним в команду требуется дизайнер с богатым опытом руководителя и обширными знаниями в длительной поддержке игровых проектов. Сообщается, что ведущему дизайнеру будет отдана полная свобода в выборе направления развития игры. От него потребуют реализацию идей и планирование контента для обновления, при этом сохраняя творческую уникальность Sea of ​​Thieves.

Sea of ​​Thieves доступна для игры на ПК и Xbox. В прошлом месяце для игры вышло новое крупное обновление, которое предлагает игрокам раскрыть тайну известного барахольщика.

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