Спустя пять лет Sea of Thieves предоставляет игрокам без друзей то, чего они всегда хотели: частные серверы ©

Пиратское приключение в общем мире от Rare всегда было игрой риска и вознаграждения. Хочу ли я изменить маршрут и захватить сундук Жнеца по пути, чтобы продать кучу лута? В случае успеха это будет означать больше золота на аванпосте, но если по пути вас потопит вражеский корабль, вы потеряете все. Среди игроков Sea of Thieves есть немало тех, кто предпочитает грабить открытое море на частном сервере без угрозы со стороны других игроков, и скоро у них наконец-то появится такая возможность.

В новом обновлении к десятому сезону Sea of Thieves компания Rare сообщает: "Для игроков, не желающих вступать в схватки с другими командами, мы открываем дорогу в Safer Seas ("Безопасные моря"). Совершенно новый игровой режим Sea of Thieves - Safer Seas - позволит игрокам плавать в одиночку или с выбранной командой друзей в рамках собственной частной игровой сессии! Так что если вам нужно закончить Tall Tales, поймать рыбу или просто провести время, не отрываясь от игры, - Safer Seas поможет вам".

Safer Seas - это совершенно иной режим игры, нежели основной режим игры с общим миром, который теперь будет называться High Seas, и он не будет столь щедрым и многофункциональным. Rare добавляет, что "уменьшение риска означает уменьшение вознаграждения, и вы не сможете исследовать всю широту возможностей Sea of Thieves, плавая в Safer Seas".

Более того, игроки на частных серверах не получат доступа к "более соревновательным функциям и продвинутым целям игры", если не перейдут в High Seas. Тем не менее, вы сможете отправиться в плавание с тремя членами экипажа на частных серверах, когда они появятся в неопределенный момент в 10-м сезоне.

Хотя частные серверы, несомненно, являются главным событием десятого сезона, в числе других дополнений - гильдии, которые будут запущены в начале сезона 19 октября. Гильдии позволят создавать альянсы до 24 игроков под единым знаменем. Любой член гильдии сможет плавать на корабле своей гильдии, даже если другие члены находятся вне сети, а успехи, достигнутые под общим знаменем, будут повышать репутацию гильдии и открывать награды для всех ее членов.

Наконец, в ближайшее время состоится новое мировое событие, в котором все команды на сервере будут соревноваться друг с другом в захвате Черепа Песни Сирены.