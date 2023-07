Старт 10-го сезона Sea of Thieves отложен до 19 октября, чтобы обеспечить надлежащее качество ©

Rare, создатели популярной многопользовательской онлайн-игры Sea of Thieves решили отложить выпуск долгожданного обновления 10-го сезона. Новая дата выхода назначена на 19 октября 2023 года. Решение, хотя и сложное, было сочтено необходимым для обеспечения качества выпуска, устойчивости процесса разработки и благополучия команды.

Задержка начала 10-го сезона непреднамеренно увеличила продолжительность 9-го сезона. Разработчики признали, что это не входило в их первоначальный план, и понимают разочарование игроков, которые уже достигли 100-го уровня и изучили все функции, представленные в девятом сезоне.

Несмотря на задержку, Rare уверяет, что многие мероприятия запланированы вне сезонного цикла. Трио новых приключений, известных как Tall Tales for Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, будет выпущено в течение июля, августа и сентября. Выходные Gold & Glory и неделя Legends также запланированы на август и сентябрь. На сентябрь также запланированы специальные выходные.

Интересно, что задержка 10-го сезона подарила команде неожиданную возможность. Контент, который изначально предназначался для следующего сезона, теперь будет интегрирован в предстоящий сезон. Это означает, что вы можете рассчитывать на два больших обновления за несколько месяцев.