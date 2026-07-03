Студия Rare, разработчик Sea of Thieves, находится под угрозой сокращения из-за волны увольнений, затрагивающей Xbox

Похоже, что слухи о возможной продаже или закрытии Rare на фоне масштабной реструктуризации Xbox набирают обороты. Согласно данным издания EDGE Knowledge, студия может быть «затронута» в рамках грядущих изменений, которые, по слухам, затронут более 1000 сотрудников по всей экосистеме Xbox.

Главный редактор EDGE Патрик Гарратт прямо заявил, что ему сообщили: «Rare выставлена на продажу» («Rare's on the block»). Он назвал ситуацию «ужасной». Однако, по его словам, это не обязательно означает закрытие студии, так как она может быть приобретена другим издателем.

Примечательно, что внутри Microsoft, по-видимому, решения принимаются очень быстро. Журналист Giant Bomb Джефф Грабб подтвердил, что слышал о возможном закрытии или продаже Obsidian, но руководство компании, вероятно, изменило курс в течение 24 часов и решило пока сохранить студию. В случае с Rare исход пока остаётся неясным. Ожидается, что официальное объявление о сокращениях может быть сделано уже 6 июля.

Стоит отметить, что Rare не впервые сталкивается с трудностями. После отмены проекта Everwild студия уже пережила реструктуризацию, а её ключевые руководители, включая бывшего главы студии Крейга Дункана и Луизу О’Коннор, покинули свои посты. Несмотря на неопределённость, поддержка Sea of Thieves, вероятно, продолжится, хотя и не в том объёме, как в первые годы после релиза.