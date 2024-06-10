Трейлер 13-го сезона Sea of Thieves создает условия для эпической схватки с капитаном Пылающее Сердце

Компания Rare выпустила новый трейлер для Sea of Thieves, на этот раз демонстрирующий главную тему тринадцатого сезона игры: возможность «стать злодеем», сразившись с капитаном Пылающее Сердце. Тринадцатый сезон Sea of Thieves выйдет 25 июля.
В рамках 13-го сезона Sea of Thieves игроки смогут принять участие в новом мировом событии, в котором пиратам предстоит сразиться с флагманом Пылающее Сердце. В процессе игры игроки смогут захватить корабль и обрушить на врагов огненный дождь, а также командовать скелетной командой.
Сюжет нового сезона вращается вокруг возвращения капитана Пылающее Сердце, в результате чего игрокам предстоит сразиться с грозным пиратом-нежитью в эпическом бою с боссом.
Sea of Thieves недавно дебютировала на PlayStation, а до этого уже успела перешагнуть отметку в 40 миллионов игроков.
Интересно, смогут-ли юби так-же вытянуть своих лодок, как разрабы sea of thieves вытащили свою. на старте она была лютым трешем. а сейчас вполне себе классная игруха вышла.