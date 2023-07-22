В новом сравнительном ролике показали, как выглядят знакомые места в Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island ©

Портал IGN выпустил ролик со сравнением локаций из The Secret of Monkey Island и новейшего приключения в Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island.

Компания Rare действительно передала атмосферу Острова Обезьян в игре Sea of Thieves. Вы сможете исследовать остров Меле и посетить все знакомые места, включая бар Scumm, тюрьму, в которой содержится Отис, и все культовые магазины.

Это видео не показывает всего того, что вы сможете обнаружить самостоятельно, но это интересный взгляд на знакомые места