В разработке версии Sea of Thieves для PS5 активно участвовала сама Sony

Пиратский экшен Sea of Thieves от студии Rare станет одним из множества проектов, которые потеряют свою эксклюзивность и впервые отправятся на платформу главного конкурента Xbox — PlayStation 5. Судя по всему, компания Sony очень заинтересована в портировании именно этой игры, поскольку только для нее она выделила целую команду специалистов, которые помогали разработчикам из Rare.
О том, что Sony лично принимала участие в портировании Sea of Thieves на PS5, стало известно из слов продюсера игры Джо Нита. По его словам, японская компания при первой же необходимости выделяла своих сотрудников и свободно делилась закрытой технической документацией. Это все очень сильно помогло студии Rare сделать качественную версию Sea of Thieves для PlayStation 5.
Впервые за 40-летнюю историю Rare мы разрабатываем игру на платформе Sony, и это невероятно. Для нас это было довольно сюрреалистично – позвонить и получить набор слайдов о платформе, на которой, как мы никогда не думали, у нас появится возможность начать работу.
Как отмечает Джо Нита, Sony принимала участие в разработке версии Sea of Thieves для PS5 еще задолго до появления слухов о потере эксклюзивности. Работа над портированием игры началась в строжайшем секрете, но уже тогда велись тесные консультации с техническим подразделением Sony.
Sea of Thieves доберется до PS5 уже 30 апреля.
Еще раз обосраться жидко хотят!!!!!!!!!!!!!