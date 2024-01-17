В Sea of Thieves появятся быстрые путешествия в следующем крупном обновлении

11-й сезон Sea of Thieves уже не за горами, и, похоже, его появление в следующий вторник, 23 января, вполне может принести самую радикальную перестройку многопользовательского пиратского приключения с момента его запуска в 2018 году. Встречайте появление быстрых путешествий!

Согласно последнему ролику Rare, 11 сезон Sea of Thieves вносит радикальные изменения в способ получения доступа и активации путешествий. Раньше путешествия можно было приобрести только у представителей торговых компаний на одном из стартовых аванпостов игры. Это означало, что вам придется провести немало времени в зачастую совершенно неинтересных плаваниях, путешествуя туда-сюда по карте, чтобы забрать новые задания, сбросить добычу и так далее.

Однако начиная с 11-го сезона все путешествия будут доступны в любое время из обновленной таблицы квестов на вашем корабле. Здесь вы получите доступ по требованию к рейсам торговых компаний (ранжированным по длительности), Tall Tales и многим другим, а это значит, что вы сможете сразу же отправиться в любое путешествие, которое вам понравится, без необходимости совершать длительное путешествие на аванпост, чтобы купить его.

Rare вводит в Sea of Thieves эквивалент быстрых путешествий, что позволяет почти полностью сократить время плавания. Выбрав путешествие в таблице квестов, вы можете либо поднять якорь и отправиться в путь по старинке, либо сразу погрузиться под воду, всплыв прямо рядом с пунктом назначения.

Rare не собирается полностью избавляться от "морской" составляющей Sea of Thieves. Любой лут на борту вашего корабля будет немедленно потерян при активации быстрого перемещения, всплыв на поверхность океана, а значит, вам все равно придется сначала доставить его на аванпост, чтобы получить полную награду.

Как отмечает Rare, во всех плаваниях торговых компаний теперь можно получить эксклюзивные сокровища, характерные для конкретной компании, а получение этого нового лута поможет разблокировать пистолет картографа и мушкетон. Кроме того, появляющаяся добыча - например, найденная на затонувших кораблях или во время плавания "Послание в бутылке" - теперь будет принимать форму новых королевских сокровищ, которые помогут разблокировать новые предметы при доставке.

И это еще не все: максимальный уровень для всех торговых компаний был повышен с 75 до 100, а в качестве награды за корабли можно получить новые декоративные украшения, включая плюшки персонажей, деревянные каретные часы, жутковатое зеркало и многое другое. Кроме того, капитаны могут получить новые корабельные гербы, а за достижение 100-го уровня в торговой компании даются отличия — кольца, которые ваши пираты смогут носить на пальцах.

Rare даже добавила совершенно новые руководства для каждой из торговых компаний, что, возможно, говорит о том, что в скором времени ожидается приток новых игроков, нуждающихся в руководстве. Могут ли недавние сообщения о том, что Sea of Thieves выйдет на PlayStation и Switch в недалеком будущем, оказаться правдой?

11-й сезон, который также принесет 100 новых уровней сезонной прогрессии и соответствующие награды, новый платный Plunder Pass, новые доходы для эмиссаров, новый комплект одежды Maestro на аванпостах и различные дополнения в премиум-магазине косметики Pirate Emporium, стартует для Xbox и PC в следующий вторник, 23 января, если вы хотите погрузиться в игру.