В Sea of Thieves появятся приватные сервера

Спустя долгие годы студия Rare всё-же прислушались к просьбам игроков и наконец-то добавят в игру приватные серера, для тех, кто не хочет играть совместно с незнакомыми игроками. Новое обновление должно выйти на этой неделе, в нём разработчики добавят режим Safe seas. В нём команда из четырёх игроков сможет исследовать мир и выполнять PvE задания без риска столкнуться с вражескими пиратами. Однако в новом режиме будут действовать ограничения - не будет доступа к гильдиям, событиям, получаемый опыт будет снижен на 30%, а максимальным уровнем будет 40.

Обновление будет доступно 7 декабря.