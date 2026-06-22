Xbox запустила в разработку художественный фильм по Sea of Thieves и планирует еще более 12 экранизаций

Подразделение Xbox совместно с продюсером Дестином Дэниелом Креттоном начало работу над полнометражным фильмом с живыми актерами по мотивам пиратского приключения Sea of Thieves. Эта картина станет частью масштабной стратегии компании, которая включает более 12 различных адаптаций игровых франшиз.

Об этом стало известно 22 июня 2026 года из эксклюзивного материала издания Entertainment Weekly. Продюсированием картины займется Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над фильмами Шан-Чи и легенда десяти колец и Человек-паук: Новый день. Производство будет осуществляться через его мультимедийную компанию Hisako. Режиссер проекта на данный момент еще не выбран.

Оригинальная игра Sea of Thieves от студии Rare представляет собой многопользовательское пиратское приключение в открытом мире. Исполнительный вице-президент Xbox Мэтт Бути отметил, что главным героем игры всегда выступает сам игрок и игровое сообщество. По его словам, это очень социальная игра со своей уникальной атмосферой взаимопомощи, и авторы постараются перенести этот дух в будущую киноадаптацию.

Новый руководитель Xbox Аша Шарма подчеркнула, что популярные игровые франшизы стали важной частью современной культуры и развлечений. Успех последних экранизаций мотивирует компанию активнее сотрудничать с голливудскими студиями. В качестве примеров успешного опыта упоминаются сериал Fallout от Amazon, который уже продлили на 3 сезон, и полнометражный фильм Майнкрафт, занявший 5 место среди самых кассовых фильмов 2025 года.

На данный момент у Xbox в разработке находится более 12 проектов. Среди официально подтвержденных значатся сиквел картины Майнкрафт, анимационный сериал по Minecraft для Netflix, а также художественный фильм и мультсериал по франшизе Gears of War. Кроме того, в планах значатся телевизионное шоу по мотивам Wolfenstein для Amazon и реалити-шоу по мобильной игре Fallout Shelter. Информация о других проектах пока держится в секрете до завершения юридических соглашений.