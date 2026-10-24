Фолклендская война доберётся до Sea Power - разработчики показали обновление South Atlantic 1982

Морская стратегия Sea Power: Naval Combat in the Missile Age готовится отправить игроков в Южную Атлантику. Студия Triassic Games представила тизер обновления South Atlantic 1982, посвящённого Фолклендской войне между Великобританией и Аргентиной.

Дополнение перенесёт действие в 1982 год, когда две страны вступили в вооружённый конфликт за Фолклендские острова. Игрокам предстоит управлять военно-морскими силами, планировать операции и участвовать в сражениях с применением кораблей, авиации и современного для того времени вооружения.

Главным нововведением станут две кампании, позволяющие взглянуть на конфликт с разных сторон. В противостоянии примут участие Королевский военно-морской флот Великобритании и вооружённые силы Аргентины.

Обновление South Atlantic 1982 выйдет 11 ноября 2026 года на PC в Steam. Sea Power продолжает развивать тему морских сражений времён холодной войны, уделяя особое внимание тактике и реалистичному вооружению.