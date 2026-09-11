Sea Sniffers выйдет в 2027 году - уютное приключение отправит игроков исследовать океан вместе с тюленем

Издатель PLAYISM объявил о сотрудничестве с Blastmode и MP2 Games по выпуску Sea Sniffers — уютной приключенческой игры о подводных исследованиях. Проект выйдет на PC в Steam в 2027 году.

Главной героиней станет Киви — молодая девушка, присоединившаяся к «Морским следопытам». Вместе со своим верным тюленем Моми она отправится исследовать океаны мира Малуны, встречать необычных существ, искать сокровища и раскрывать тайну загадочных обитателей глубин.

Игрокам предложат свободно путешествовать на корабле и самостоятельно выбирать места для остановки. После погружения можно будет управлять Моми, чтобы исследовать подводный мир и находить скрытые секреты. Среди потенциальных открытий — затонувшие корабли, пещеры и редкие морские существа.

Одной из ключевых механик станет изучение океанской фауны. Найденных существ можно ловить сетью и заносить в коллекцию, однако некоторые из них не станут покорно ждать поимки и окажут сопротивление.

Исследование не ограничится погружениями. Киви сможет посещать острова, заходить в магазины, общаться с местными жителями и помогать им с различными делами. Обитатели океана также готовы разговаривать с героиней: одни поделятся полезными сведениями и подсказками о спрятанных сокровищах, другие просто поддержат дружескую беседу.

Собранные данные можно будет передавать в морскую лабораторию «Лумира». Исследователи изучают особенности морских обитателей, а результаты экспедиций помогут получать улучшения для лодки и спутника-тюленя.

Таким образом, Sea Sniffers делает ставку не на опасное покорение океана, а на спокойное исследование, коллекционирование и взаимодействие с окружающим миром. Релиз игры на PC состоится в 2027 году.