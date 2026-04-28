Глобальное обновление стимпанк-приключения о плавучих островах Sea Walker Saga

Мы полностью обновили билд демо-версии Sea Walker Saga, которое подготовлено специально к будущему Раннему Доступу 14 мая и нашему участию в Фестивале видеоигр Gamescom в Бразилии, который стартует уже 30 апреля!

Sea Walker Saga - увлекательное стимпанк приключение с элементами стратегии и RPG. Сражайся с пиратами, исследуй морское дно, построй свой боевой остров и отправляйся в бескрайний мировой океан на поиски мифического материка!

В последнем обновлении демо мы переработали большинство аспектов игры, а также подготовили новый трейлер.

Что изменилось?

Новый уровень визуала: Мы полностью обновили и улучшили графику. Мир стал сочнее, эффекты - эффектнее, а погружение глубже.

Детализация уровней: Локации обросли новыми деталями. Мы добавили больше «красоты» и проработали окружение, чтобы каждый уголок мира рассказывал свою историю.

Управление самолетом: Теперь летать - одно удовольствие! Мы переработали управление, сделав его более отзывчивым, предсказуемым и комфортным.

Умные враги: Искусственный интеллект противников был доработан. Сражения стали интереснее и требуют больше тактического подхода.

Саунд-дизайн: Звуковая картина стала богаче и чище, дополняя обновленную картинку.

Оптимизация и стабильность: Проведена большая работа «под капотом» - игра работает плавнее, а список исправленных багов внушителен.

Баланс: Мы откалибровали сложность и прогрессию, чтобы игровой процесс приносил максимум драйва.

Новый язык: Bem-vindo! Добавлена поддержка португальского (бразильского) языка.

Залетайте в обновленную демку, пробуйте штурвал на ощупь и делитесь своими впечатлениями в обсуждениях! Ваша поддержка помогает нам делать игру лучше.