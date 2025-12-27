Отечественная стимпанк-одиссея о плавучих островах Sea Walker Saga вышла в ранний доступ в VK Play

Sea Walker Saga - отечественная стимпанк-одиссея, которая отправляет игроков на поиски утраченного материка, вышла в ранний доступ на платформе VK Play, а через месяц будет доступна и в Steam.
1878 год. Альтернативная стимпанк реальность. Всемирный потоп поглотил всё. Мир превратился в бесконечный океан. Выжившие научились создавать подвижные острова — «Исла Мувими» для торговли и коммуникаций. Вам предстоит путешествие по бескрайним морям в поисках мифического материка. Игроков ждут морские и воздушные сражения, тайны подводных глубин и поиски союзников для выживания в этом непростом мире.
Особенности игры
- Уникальный мир — альтернативная стимпанк-реальность, где весь мир превратился в океан.
- Подвижные острова — игрок управляет собственным "Исла Мувими", развивая и модифицируя его.
- Морские и воздушные сражения— динамичные бои с пиратами, флотом и летающими противниками.
- Исследование глубин — погружения за ресурсами, артефактами и открытиями на дне океана.
- Сюжетное выживание — поиск мифического материка и союзников для спасения человечества.
Что изменилось и что нового?
- Добавлен более информативный UI и подсказки управления островом.
- Подсказок стало больше, доработана навигация.
- Прокачали врагов и слегка отбалансировали боевую систему.
- Добавлено новое оружие: у главного героя появится второе, ружьё, которое он найдёт по сюжету.
- Немного расширен сам геймплей: примерно на 15 минут по сравнению с версией, выходившей ранее.
Стройте и развивайте свой подвижный остров — «Исла Мувими», чтобы отправиться на нём в бесконечное путешествие!
Игра уже доступна для скачивания на платформе VK Play. А выход в Steam в том числе не за горами.
Видно что фуфло.
И еще одни предпочли схлопнуться так и не выпустив свой продукт на рынок.
почему схлопнуться? проект активно развивается и дополняется с учетом отзывов игроков, выходим на всех площадках постепенно :)
Если ты об этом! Надеюсь многоуважаемые разрабы не совершат ошибку(тех о ком нельзя говорить🤣) и не будет разделения доступа по региональной системе!
Мы не делим наши проекты по региональной системе, выходим на всех площадках постепенно. Поскольку для Стима нужно в том числе доработать адаптив под зарубежную аудиторию - релизимся там чуть позднее и полируем все детали)
VK play это сартир? То все дерьмо туда сливают.
Ветку всю прочитай! Или новость по внимательней...
а стимпанк выйдет? пока это какой то не панк а просто что то там с пиу пиу на самолетеке
а я понял весь стимпанк это халтурное UI ...
очень напоминает игру Проект бродяги
Тож о ней подумал. Видно кто то решил что все достаточно забыли про ту игру. Но тут словно деградация. Там были летающие острова. и мир как то поприкольнее.
Забавно, что у мя несколько игр Project Nomads и Шторм солдаты неба, оставили теплые восcпаминания, но я вечно забываю их названия.
Когда читал новость, думал, опять искать название игры, но в коментариях за мя уже вспомнили:))
Уважаемые господа разработчики - "стимпанк-одиссея" это конечно здорово,но чуть бы понятнее описать процесс ГЕЙмплея... Ролик 50 секунд и похоже на "Все и сразу"...
Мне интересно, с какой целью вы выпускаете это, ибо я реально не понимаю(я не шучу), с подобной графикой и анимацией вы опоздали чутка... лет на 20... ну если вы не тянете по бюджету, почему нельзя сделать видом сверху например, можно стилизовать графику, анимации не так сильно в глаза будут бросаться и т.п. ... в нынешнем виде это какой-то кринж, и не надо говорить что это ранний доступ...
наверх надо отчёт что вложенные деньги потрачены... на то что умели делать 20 лет назад в мире
хотя стоп - к примеру, серия корсары отечественная, и делали её тут, получается и 20 лет назад умели тоже самое делать тут, но потом разучились, научились воровать)