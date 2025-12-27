ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sea Walker Saga 27.11.2025
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Инди, От третьего лица, Стимпанк
6.9 32 оценки

Отечественная стимпанк-одиссея о плавучих островах Sea Walker Saga вышла в ранний доступ в VK Play

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Sea Walker Saga - отечественная стимпанк-одиссея, которая отправляет игроков на поиски утраченного материка, вышла в ранний доступ на платформе VK Play, а через месяц будет доступна и в Steam.

1878 год. Альтернативная стимпанк реальность. Всемирный потоп поглотил всё. Мир превратился в бесконечный океан. Выжившие научились создавать подвижные острова — «Исла Мувими» для торговли и коммуникаций. Вам предстоит путешествие по бескрайним морям в поисках мифического материка. Игроков ждут морские и воздушные сражения, тайны подводных глубин и поиски союзников для выживания в этом непростом мире.

Особенности игры

  • Уникальный мир — альтернативная стимпанк-реальность, где весь мир превратился в океан.
  • Подвижные острова — игрок управляет собственным "Исла Мувими", развивая и модифицируя его.
  • Морские и воздушные сражения— динамичные бои с пиратами, флотом и летающими противниками.
  • Исследование глубин — погружения за ресурсами, артефактами и открытиями на дне океана.
  • Сюжетное выживание — поиск мифического материка и союзников для спасения человечества.

Что изменилось и что нового?

  • Добавлен более информативный UI и подсказки управления островом.
  • Подсказок стало больше, доработана навигация.
  • Прокачали врагов и слегка отбалансировали боевую систему.
  • Добавлено новое оружие: у главного героя появится второе, ружьё, которое он найдёт по сюжету.
  • Немного расширен сам геймплей: примерно на 15 минут по сравнению с версией, выходившей ранее.

Стройте и развивайте свой подвижный остров — «Исла Мувими», чтобы отправиться на нём в бесконечное путешествие!

Игра уже доступна для скачивания на платформе VK Play. А выход в Steam в том числе не за горами.

24
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
ZNGRU ZCRUT

Видно что фуфло.

8
BigLizard

И еще одни предпочли схлопнуться так и не выпустив свой продукт на рынок.

3
Antelus Games

почему схлопнуться? проект активно развивается и дополняется с учетом отзывов игроков, выходим на всех площадках постепенно :)

7
FumblingLysanias
Игра уже доступна для скачивания на платформе VK Play. А выход в Steam в том числе не за горами. -

Если ты об этом! Надеюсь многоуважаемые разрабы не совершат ошибку(тех о ком нельзя говорить🤣) и не будет разделения доступа по региональной системе!

Antelus Games FumblingLysanias

Мы не делим наши проекты по региональной системе, выходим на всех площадках постепенно. Поскольку для Стима нужно в том числе доработать адаптив под зарубежную аудиторию - релизимся там чуть позднее и полируем все детали)

2
Neko-Aheron

VK play это сартир? То все дерьмо туда сливают.

3
FumblingLysanias

Ветку всю прочитай! Или новость по внимательней...

Alex40001

а стимпанк выйдет? пока это какой то не панк а просто что то там с пиу пиу на самолетеке

а я понял весь стимпанк это халтурное UI ...

2
СамыйУмный

очень напоминает игру Проект бродяги

Laver1

Тож о ней подумал. Видно кто то решил что все достаточно забыли про ту игру. Но тут словно деградация. Там были летающие острова. и мир как то поприкольнее.

Забавно, что у мя несколько игр Project Nomads и Шторм солдаты неба, оставили теплые восcпаминания, но я вечно забываю их названия.

Когда читал новость, думал, опять искать название игры, но в коментариях за мя уже вспомнили:))

FumblingLysanias

Уважаемые господа разработчики - "стимпанк-одиссея" это конечно здорово,но чуть бы понятнее описать процесс ГЕЙмплея... Ролик 50 секунд и похоже на "Все и сразу"...

EvilRabbit

Мне интересно, с какой целью вы выпускаете это, ибо я реально не понимаю(я не шучу), с подобной графикой и анимацией вы опоздали чутка... лет на 20... ну если вы не тянете по бюджету, почему нельзя сделать видом сверху например, можно стилизовать графику, анимации не так сильно в глаза будут бросаться и т.п. ... в нынешнем виде это какой-то кринж, и не надо говорить что это ранний доступ...

Niko71790

наверх надо отчёт что вложенные деньги потрачены... на то что умели делать 20 лет назад в мире

хотя стоп - к примеру, серия корсары отечественная, и делали её тут, получается и 20 лет назад умели тоже самое делать тут, но потом разучились, научились воровать)