Отечественная стимпанк-одиссея о плавучих островах Sea Walker Saga вышла в ранний доступ в VK Play

Sea Walker Saga - отечественная стимпанк-одиссея, которая отправляет игроков на поиски утраченного материка, вышла в ранний доступ на платформе VK Play, а через месяц будет доступна и в Steam.

1878 год. Альтернативная стимпанк реальность. Всемирный потоп поглотил всё. Мир превратился в бесконечный океан. Выжившие научились создавать подвижные острова — «Исла Мувими» для торговли и коммуникаций. Вам предстоит путешествие по бескрайним морям в поисках мифического материка. Игроков ждут морские и воздушные сражения, тайны подводных глубин и поиски союзников для выживания в этом непростом мире.

Особенности игры

Уникальный мир — альтернативная стимпанк-реальность, где весь мир превратился в океан.

Подвижные острова — игрок управляет собственным "Исла Мувими", развивая и модифицируя его.

Морские и воздушные сражения— динамичные бои с пиратами, флотом и летающими противниками.

Исследование глубин — погружения за ресурсами, артефактами и открытиями на дне океана.

Сюжетное выживание — поиск мифического материка и союзников для спасения человечества.

Что изменилось и что нового?

Добавлен более информативный UI и подсказки управления островом.

Подсказок стало больше, доработана навигация.

Прокачали врагов и слегка отбалансировали боевую систему.

Добавлено новое оружие: у главного героя появится второе, ружьё, которое он найдёт по сюжету.

Немного расширен сам геймплей: примерно на 15 минут по сравнению с версией, выходившей ранее.

Стройте и развивайте свой подвижный остров — «Исла Мувими», чтобы отправиться на нём в бесконечное путешествие!

Игра уже доступна для скачивания на платформе VK Play. А выход в Steam в том числе не за горами.