Отечественная стимпанк-одиссея Sea Walker Saga вышла в ранний доступ

Sea Walker Saga - отечественная стимпанк-одиссея, которая отправляет игроков на поиски утраченного материка, вышла в ранний доступ и на целый месяц стала временным эксклюзивом новой игровой платформы Ростелекома.
События разворачиваются в 1878 году альтернативной реальности, где Всемирный потоп уничтожил континенты, превратив Землю в бескрайнее море. Чтобы выжить, человечество создало «Исла Мувими» — подвижные острова-крепости, способные странствовать между торговыми маршрутам и укрытиями. Главный герой получает один из таких островов и отправляется в путь, полный опасностей, тайн и открытий.
Особенности игры
- Уникальный мир — альтернативная стимпанк-реальность, где весь мир превратился в океан.
- Подвижные острова — игрок управляет собственным "Исла Мувими", развивая и модифицируя его.
- Морские и воздушные сражения— динамичные бои с пиратами, флотом и летающими противниками.
- Исследование глубин — погружения за ресурсами, артефактами и открытиями на дне океана.
- Сюжетное выживание — поиск мифического материка и союзников для спасения человечества.
Игрокам предстоит отбиваться от пиратов, вступать в бои с боевыми флотилиями и даже противниками, парящими в воздухе. На острове можно строить, модернизировать и оживлять его, превращая плавучую базу в настоящий мобильный город. Мир Sea Walker Saga скрывает множество секретов. Игроки смогут исследовать морское дно в поисках ресурсов, артефактов и древних находок, влияющих на развитие острова. А в основе повествования лежит поисковая экспедиция — путешествие к мифическому материку, который может стать последней надеждой человечества.
Sea Walker Saga обещает стать одним из самых необычных отечественных стимпанк-приключений, объединяя стратегию, RPG-механику и глубокий сюжет о выживании в мире после Потопа.
Ранний доступ Sea Walker Saga уже доступен к скачиванию на платформе Игры Ростелеком здесь. Через месяц проект выйдет на платформе VK Play и далее конечно же в Steam.
А с чего негатив в комментариях муд*чье? Это обыкновенная инди игра, от мелкой студии из 10 человек персонала и 1 уборщицы. Они что у Вас деньги взяли на разработку или у государства? Не хотите не играйте!
@«Ростелеком» является компанией с государственным контролем, где основной пакет акций принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества, а значительные доли также имеют АО «Телеком Инвестиции» и Банк ВТБ. @
С одной стороны, хейтить всё русское - всегда в моде, хотя сейчас таких куда меньше, чем 10 лет назад.
С другой стороны, продвижение прощадки ростелекала разными способами способствует ускорению возможной блокировки стима.
Я лично любую игру в стиме покупаю на плати ру и проблем нет! Ну срубят бабла ребята, создавшие Sea Walker Saga с Ростелекома в чем проблема? За, что их хаять? Я живу в частном доме проблем с интернетом от Ростелекома нет. А вот их сраные балы я не знаю на что потратить одна дичь из скидок от магазинов! Если можно будет покупать за эти сраные баллы игры это будет классная фича, а пока не знаю, буду ли пользоваться магазином от Ростелекома, но VK магазином пользуюсь!
Выглядит как па.раша.
А вы пробовали демку?
Нет, ибо такое даже трогать не хочется.
Остров который надо развивать и строить на нём турели. Хм, где-то я такое уже видел.А! Точно, Проект Бродяги, игра 2002 года.
у них копирайтер а не производство оригинальных игр
Тема плавучих баз и мобильных поселений вообще не нова, её многие по-разному обыгрывали ещё с начала двухтысячных. Мы тоже вдохновлялись классикой, но перетащили идею в стимпанк-сеттинг, объединили многие механики, добавили стройку, исследования, подводные вылазки и полноценные флотские бои.
да, переклички есть - жанр такой. Но внутри он всё равно играет иначе, и как минимум ради атмосферы стоит заглянуть самому.
привет 2000
Опять "оф акаунт" опять лаунчер ростелекома
Пг умер
Опять же - временный эксклюзив. Выход в Steam никто не отменял :)
вы прям только что...
Заинтересовало название статьи. Зашел посмотреть. Прочитал "временный эксклюзив Ростелеком". Закрыл статью и забыл об игре, даже не ознакамливаясь...
В Стиме есть демка игры. Если жанр близок к вам, вы можете опробовать там, а далее уже делать выводы :)
Я сначала подумал, что "Myst", но потом такая вкуснота полилась... ммм.
Myst...Ностальгия в глаз попала :)
Интересно, что же сделает Ростелеком, когда поймет, что их "новая игровая платформа Ростелекома" никому особо и не нужна? Ну не станут же они использовать свой админресурс для борьбы с конкурентом в виде стима, верно? Это же было бы совершенно подло.
Рано делать выводы. Они только раскручивают платформу, посмотрим как будет дальше. И честно: вряд ли кто-то собирается соревноваться со Стимом. Это вообще разного масштаба истории. Тут скорее создают свою площадку под локальный рынок, чтобы игрокам был выбор, а не одна-единственная точка входа.
А мы как разработчики только рады, когда платформ больше. Чем шире витрина, тем проще игроку нас найти. Мы всё равно идем на все ключевые площадки.
С вас, как с разработчиков, в этот вопросе вообще никакого спроса нет. Вы сделали продукт, вы его продали. Хороший он или плохой- определят игроки.
Но сама ситуация с "внедрением отечественных аналогов" разных продуктов, на которых ни у кого не было никаких запросов, с последующим использованием админресурса для замедлений, блокировок и т.д конкурентов- дело уже не новое. И это напрягает. Я понимаю, что это все про "был выбор" звучит неплохо, но объективно- 99% игроков скажут что никому этот псевдовыбор не нужен.