Отечественная стимпанк-одиссея Sea Walker Saga вышла в ранний доступ

Sea Walker Saga - отечественная стимпанк-одиссея, которая отправляет игроков на поиски утраченного материка, вышла в ранний доступ и на целый месяц стала временным эксклюзивом новой игровой платформы Ростелекома.

События разворачиваются в 1878 году альтернативной реальности, где Всемирный потоп уничтожил континенты, превратив Землю в бескрайнее море. Чтобы выжить, человечество создало «Исла Мувими» — подвижные острова-крепости, способные странствовать между торговыми маршрутам и укрытиями. Главный герой получает один из таких островов и отправляется в путь, полный опасностей, тайн и открытий.

Особенности игры

Уникальный мир — альтернативная стимпанк-реальность, где весь мир превратился в океан.

Подвижные острова — игрок управляет собственным "Исла Мувими", развивая и модифицируя его.

Морские и воздушные сражения — динамичные бои с пиратами, флотом и летающими противниками.

Исследование глубин — погружения за ресурсами, артефактами и открытиями на дне океана.

Сюжетное выживание — поиск мифического материка и союзников для спасения человечества.

Игрокам предстоит отбиваться от пиратов, вступать в бои с боевыми флотилиями и даже противниками, парящими в воздухе. На острове можно строить, модернизировать и оживлять его, превращая плавучую базу в настоящий мобильный город. Мир Sea Walker Saga скрывает множество секретов. Игроки смогут исследовать морское дно в поисках ресурсов, артефактов и древних находок, влияющих на развитие острова. А в основе повествования лежит поисковая экспедиция — путешествие к мифическому материку, который может стать последней надеждой человечества.

Sea Walker Saga обещает стать одним из самых необычных отечественных стимпанк-приключений, объединяя стратегию, RPG-механику и глубокий сюжет о выживании в мире после Потопа.

Ранний доступ Sea Walker Saga уже доступен к скачиванию на платформе Игры Ростелеком здесь. Через месяц проект выйдет на платформе VK Play и далее конечно же в Steam.