Путешествия по океану станут еще интереснее: дневники разработки стимпанк-приключения Sea Walker Saga

Не так давно наше стимпанк-приключение о плавучих островах среди бескрайнего океана, Sea Walker Saga, вышло в ранний доступ. Последние месяцы для команды выдались насыщенными: мы собирали и обрабатывали полученный фидбэк от игроков, выпускали обновления и активно работали над улучшениями игры.

Sea Walker Saga - это приключенческая RPG с элементами выживания, исследования и строительства, где игрокам предстоит путешествовать по бескрайнему океану на собственном плавучем острове, исследовать загадочные локации, участвовать в морских и воздушных сражениях, развивать свою базу и искать следы легендарного континента.

Сегодня хотим подробнее рассказать о том, что уже появилось в игре и над чем мы работаем прямо сейчас.

Новый транспорт: гидроцикл

Одним из самых заметных нововведений последних месяцев стал гидроцикл.

Ранее мы не рассказывали о работе над этим транспортом, поскольку хотели сначала довести механику до полноценного игрового состояния. Сейчас гидроцикл уже интегрирован в основной мир Sea Walker Saga и стал полноценной частью игрового процесса.

Игроки смогут использовать его для исследования океана, быстро преодолевать большие расстояния между островами и участвовать в будущих активностях, которые потребуют более высокой скорости передвижения.

Работа над гидроциклом включала не только создание самого транспорта, но и разработку целого набора связанных механик. Мы реализовали систему посадки и высадки, стыковку с плавучим островом, взаимодействие с океаном и собственную систему плавучести.

Отдельное внимание было уделено звуку. Для гидроцикла создана адаптивная аудиосистема: звук двигателя меняется в зависимости от скорости движения и маневров, а во время активного движения сильнее ощущаются шум волн и окружающей среды.

Новые ресурсы и развитие базы

Поскольку мы активно продолжаем развивать экономическую составляющую игры, в проект были добавлены новые типы ресурсов, которые теперь используются в механиках строительства и улучшения зданий.

Система уже работает для улучшений третьего уровня и выше.

Одновременно с этим была переработана вся ресурсная структура проекта. Например, ресурс, который ранее существовал как абстрактное числовое значение, получил полноценное место в игровом мире и превратился в металлолом со своей собственной визуальной иконкой.

Мы стараемся делать интерфейс максимально понятным и визуальным, поэтому там, где это возможно, игрок получает информацию через узнаваемые изображения, а не через лишний текст.

Подготовка новых активностей

Сейчас активно ведется работа над будущими обновлениями. Команда создает новые уровни для гоночного режима, продумывает структуру соревнований и механики прохождения трасс.

Параллельно разрабатывается система заказов. В игре появится доска объявлений, на которой игроки смогут получать задания и зарабатывать награды за их выполнение. Это позволит разнообразить игровой процесс и добавит больше возможностей для развития своего плавучего поселения.

Локализация и интерфейс

Большое внимание уделяется подготовке игры к международному релизу.

Мы продолжаем работу над локализацией и адаптацией интерфейса для разных языков. Это включает не только перевод текста, но и настройку всех элементов интерфейса таким образом, чтобы они корректно отображались независимо от длины фраз в разных языках.

На первый взгляд такие задачи кажутся незаметными, однако именно они позволяют сделать игру одинаково комфортной для игроков по всему миру.

Оптимизация и производительность

За прошедший период была проведена серьезная работа по оптимизации проекта. Мы продолжаем улучшать производительность и последние изменения уже позволили добиться заметного роста FPS в текущей версии игры. Эта работа остается одним из постоянных направлений разработки и будет продолжаться по мере расширения контента.

Что дальше?

Сейчас основные силы команды сосредоточены на подготовке гоночного режима, развитии системы заданий, дальнейшей работе над транспортом и расширении игрового мира.

Мы будем делиться прогрессом разработки каждый месяц и показывать новые механики, локации и возможности, которые появятся в Sea Walker Saga.

Спасибо, что путешествуете по океану вместе с нами, залетайте скорее в ранний доступ и оставляйте отзывы на проект. Это очень помогает нам в развитии!