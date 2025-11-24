Sea Walker Saga: стимпанк-одиссея, которая отправит игроков на поиски утраченного материка готовится к релизу

Отечественная Sea Walker Saga готовится к своему первому большому шагу: уже 27 ноября игра выйдет в ранний доступ — и на целый месяц станет временным эксклюзивом новой игровой платформы Ростелекома. Проект сочетает стимпанк-атмосферу, стратегические элементы и ролевую составляющую, приглашая игроков в необычное путешествие по миру, полностью поглощённому океаном.

События разворачиваются в 1878 году альтернативной реальности, где Всемирный потоп уничтожил континенты, превратив Землю в бескрайнее море. Чтобы выжить, человечество создало «Исла Мувими» — подвижные острова-крепости, способные странствовать между торговыми маршрутам и укрытиями. Главный герой получает один из таких островов и отправляется в путь, полный опасностей, тайн и открытий.

Игрокам предстоит отбиваться от пиратов, вступать в бои с боевыми флотилиями и даже противниками, парящими в воздухе. На острове можно строить, модернизировать и оживлять его, превращая плавучую базу в настоящий мобильный город.Мир Sea Walker Saga скрывает множество секретов. Игроки смогут исследовать морское дно в поисках ресурсов, артефактов и древних находок, влияющих на развитие острова. А в основе повествования лежит поисковая экспедиция — путешествие к мифическому материку, который может стать последней надеждой человечества.Sea Walker Saga обещает стать одним из самых необычных отечественных стимпанк-приключений, объединяя стратегию, RPG-механику и глубокий сюжет о выживании в мире после Потопа.

Ранний доступ Sea Walker Saga будет доступен к скачиванию на платформе Игры Ростелеком 27 ноября здесь. И совсем скоро проект выйдет в Steam.