Sea Walker Saga 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Инди, От третьего лица, Стимпанк
6.2 41 оценка

Стимпанк-приключение Sea Walker Saga с морскими сражениями и строительством базы вышло в ранний доступ Steam

Antelus Games

Sea Walker Saga – стимпанк-приключение с элементами RTS и RPG, где игрокам предстоит выживать и строить собственный плавучий остров в мире, поглощенном океаном. Сражаться с пиратами, исследовать затопленные города и разгадывать тайну мифического материка, который, по слухам, все еще существует где-то в глубине.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Сердце острова: Стройте, управляйте и улучшайте свою плавучую базу. Каждое здание – это шаг к технологическому превосходству и новым возможностям.
  • Арсенал стимпанка: Лично вставайте за турели для отражения атак, поднимайте в небо боевые самолеты или облачайтесь в тяжелый гидрокостюм для опасных погружений на дно океана.
  • Живая экономика и прогресс: Выполняйте задания и находите редкие ресурсы, чтобы превратить свой остров в неприступную крепость.
  • Тайны морских глубин: От сражений на поверхности до поиска секретов в затонувших городах – ваши возможности растут вместе с вашим опытом и снаряжением.
  • История, вдохновленная атмосферой фильма «Водный мир» с Кевином Костнером
Мы строили этот мир два года, пробуя различные идеи, по частичкам собирая и улучшая проект. Ранний доступ — это не финальная точка, а начало диалога с игроками. Каждое обновление будет отвечать на один вопрос: чего не хватает, чтобы этот мир стал по-настоящему живым.

Спасибо за вашу поддержку и ждём вас в игре:

