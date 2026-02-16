У морского стимпанк-приключения Sea Walker Saga вышло крупное обновление

Sea Walker Saga — экшен-стратегия про бескрайний океан, управлением островом, строительством, боями и исследованием опасных вод получила обновление на платформе VK Play.
Что изменилось?
- Полностью переработан баланс. Раньше игра казалась слишком сложной, теперь сложность выровнена и прогресс ощущается честнее.
- Доработано управление самолётом, турелями и батискафом — стало отзывчивее и понятнее.
- Обновлена стрельба, теперь она ощущается стабильнее.
- Добавлена полноценная поддержка геймпада (Xbox и PlayStation). Играть с контроллера стало действительно удобно.
- Добавлена полноценная механика проигрыша. Теперь у острова есть HP-бар. Урон наносится при разрушении построек или при прямых атаках. Если ресурсов на строительство станции сборки недостаточно или остров уничтожен, это поражение.
- Ускорен путь в водах Фишера, карта ощущается динамичнее.
- Добавлены яркость и насыщенность, убрана излишнюю «темноту». Картинка стала живее и выразительнее.
- Новые обучающие меню.
- Исправлена совместимость со старыми сохранениями и демо-версиями.
- И, конечно же, проведен баг-фикс.
Проверим, выдержит ли ваш остров новую волну испытаний.
Палундра, свистать всех наверх!
пиастры, пиастры...