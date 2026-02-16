ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sea Walker Saga TBA
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Инди, От третьего лица, Стимпанк
6.6 37 оценок

У морского стимпанк-приключения Sea Walker Saga вышло крупное обновление

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Sea Walker Saga — экшен-стратегия про бескрайний океан, управлением островом, строительством, боями и исследованием опасных вод получила обновление на платформе VK Play.

Что изменилось?

  • Полностью переработан баланс. Раньше игра казалась слишком сложной, теперь сложность выровнена и прогресс ощущается честнее.
  • Доработано управление самолётом, турелями и батискафом — стало отзывчивее и понятнее.
  • Обновлена стрельба, теперь она ощущается стабильнее.
  • Добавлена полноценная поддержка геймпада (Xbox и PlayStation). Играть с контроллера стало действительно удобно.
  • Добавлена полноценная механика проигрыша. Теперь у острова есть HP-бар. Урон наносится при разрушении построек или при прямых атаках. Если ресурсов на строительство станции сборки недостаточно или остров уничтожен, это поражение.
  • Ускорен путь в водах Фишера, карта ощущается динамичнее.
  • Добавлены яркость и насыщенность, убрана излишнюю «темноту». Картинка стала живее и выразительнее.
  • Новые обучающие меню.
  • Исправлена совместимость со старыми сохранениями и демо-версиями.
  • И, конечно же, проведен баг-фикс.

Проверим, выдержит ли ваш остров новую волну испытаний.

6
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий