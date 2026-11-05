В Sea Walker Saga вышло первое крупное обновление

Мы — Antelus Games, и недавно выпустили первое крупное обновление для Sea Walker Saga. Это наша стимпанк-игра о мире после Потопа, где домом и крепостью становится целый подвижный остров. Рассказываем, что добавили и почему для нас это обновление стало важным шагом.

Когда мы начинали делать Sea Walker Saga, нас зацепила простая картина: вокруг — один бесконечный океан, а под тобой не корабль, а целый остров. На нём живут люди, работают мастерские, стоят орудия. Его нужно развивать, защищать и однажды отправить туда, куда никто не решался плыть.

Действие игры происходит в 1878 году, уже после катастрофического Потопа. Привычный мир ушёл под воду, а оставшиеся люди держатся за подвижные острова — «Исла Мувими». Это и убежище, и дом, и единственный способ двигаться дальше. Наш герой отправляется в океан на поиски отца и следов мифического материка.

В такой истории океан не может быть просто синим фоном между локациями. Он должен ощущаться дорогой — огромной, опасной и полной мест, куда хочется заглянуть. Поэтому первое большое обновление мы во многом посвятили исследованию и тому, чтобы путешествие стало разнообразнее.

Океан стал немного ближе

В обновлении появился гидроцикл. На нём можно быстрее перемещаться по воде и исследовать окружение. А ещё мы добавили гонки: теперь можно не просто добраться из одной точки в другую, но и попробовать сделать это на время. Результаты попадают в таблицу лидеров — так что есть с кем сравнить свой заезд.

Появились новые локации, побочные задания и продолжение основной истории. Мы также переработали интерфейс и улучшили графику. Часть изменений выросла из отзывов игроков: ранний доступ для нас как раз про то, чтобы показывать игру людям, слушать их впечатления и постепенно делать её лучше.

Ранний доступ — это часть пути

Sea Walker Saga всё ещё развивается. На старте раннего доступа в игре было пять локаций и примерно три-четыре часа прохождения — в зависимости от того, как играть. Мы сразу честно говорили, что история пока не закончена и мир будет расширяться в обновлениях.

Нам важно не только добавлять новые задания и места, но и понять, как игра воспринимается со стороны. Удобно ли исследовать остров? Хочется ли возвращаться к гонкам? Что цепляет в истории, а что пока не работает? На такие вопросы невозможно ответить в одиночку, заперевшись в разработке.

Первое крупное обновление — не финальная точка, а следующий этап. Мы продолжаем работать над Sea Walker Saga и будем рады услышать тех, кто уже путешествовал по нашему океану: что понравилось в обновлении, что стоит поправить и куда вам хотелось бы отправиться дальше.

Если вы ещё не знакомы с игрой, посмотреть её можно в Steam: