Две минуты мордобоя в геймлейном трейлере Sealbreakers

По Roguelike beat 'em up Sealbreakers от Fire Sparrow Studio вышел новый трейлер, который был показан в рамках MIX Summer Game Showcase 2026.

Напомним, что Sealbreakers была анонсирована в январе 2026 года. Игроку, выступающему в роли рыцаря Ордена Безликих, давшего обет не прикасаться к оружию, предстоит спасти мир, используя собственные кулаки, разнообразные боевые стили и сложные комбо.

В игре будет roguelike-прогрессия, поэтому между прохождениями вы будете открывать новые стили, удары и улучшения. На пути к победе игроков ждут четыре босса Стражей, а также различные локации — от горного монастыря до офисов мегакорпорации.

Дата выхода Sealbreakers, которая должна выйти на ПК и консолях, пока не объявлена.