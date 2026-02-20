ЧАТ ИГРЫ
SealChain: Call of Blood 20.02.2026
Инди, Карточная, Подземелья, Аниме
SealChain: Call of Blood - "аниме-рогалик" в стиле Vampire Survivors вышел в Steam

В Steam состоялся релиз SealChain: Call of Blood — экшен в жанре roguelike с видом сверху и аниме-стилистикой. Проект от AliveGameStudio вышел 20 февраля, в 14:00 по мск эксклюзивно для ПК.

Кроме стилизации под аниме, SealChain: Call of Blood также имеет ряд геймплейных особенностей, который выделяет проект на фоне других “бесконечных рогаликов” со стрельбой. В первую очередь это связано с системой предметов — их можно объединять в самые разные комбинации, усиливая их свойства и придавая персонажу уникальные способности.

Также разработчики выделяют как “фишку” тот факт, что игрок ничем не ограничен. Всё можно соединять до бесконечности, собирая любую “имбу”. Впрочем, и враги будут адаптироваться под могущество героя, предлагая всё большую сложность.

Особенности игры

  • Множество предметов и наград — новые бонусы можно получить за успехи в рейде, за общение с второстепенными персонажами и события. А затем объединить их в могущественные комбинации;
  • Никаких ограничений на баффы — каждый может собрать билд “мечты”, объединяя экипировку в любые желаемые комбинации до бесконечности;
  • Простое создание модов — игру можно менять под себя с минимальным знанием кода и без сторонних утилит для распаковки файлов. Все нужные переменные доступны в файлах .txt.
