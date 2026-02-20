SealChain: Call of Blood - "аниме-рогалик" в стиле Vampire Survivors вышел в Steam

В Steam состоялся релиз SealChain: Call of Blood — экшен в жанре roguelike с видом сверху и аниме-стилистикой. Проект от AliveGameStudio вышел 20 февраля, в 14:00 по мск эксклюзивно для ПК.

Кроме стилизации под аниме, SealChain: Call of Blood также имеет ряд геймплейных особенностей, который выделяет проект на фоне других “бесконечных рогаликов” со стрельбой. В первую очередь это связано с системой предметов — их можно объединять в самые разные комбинации, усиливая их свойства и придавая персонажу уникальные способности.

Также разработчики выделяют как “фишку” тот факт, что игрок ничем не ограничен. Всё можно соединять до бесконечности, собирая любую “имбу”. Впрочем, и враги будут адаптироваться под могущество героя, предлагая всё большую сложность.

Особенности игры