SealChain: Call of Blood - "аниме-рогалик" в стиле Vampire Survivors вышел в Steam

В Steam состоялся релиз SealChain: Call of Blood — экшен в жанре roguelike с видом сверху и аниме-стилистикой. Проект от AliveGameStudio вышел 20 февраля, в 14:00 по мск эксклюзивно для ПК.
Кроме стилизации под аниме, SealChain: Call of Blood также имеет ряд геймплейных особенностей, который выделяет проект на фоне других “бесконечных рогаликов” со стрельбой. В первую очередь это связано с системой предметов — их можно объединять в самые разные комбинации, усиливая их свойства и придавая персонажу уникальные способности.
Также разработчики выделяют как “фишку” тот факт, что игрок ничем не ограничен. Всё можно соединять до бесконечности, собирая любую “имбу”. Впрочем, и враги будут адаптироваться под могущество героя, предлагая всё большую сложность.
Особенности игры
- Множество предметов и наград — новые бонусы можно получить за успехи в рейде, за общение с второстепенными персонажами и события. А затем объединить их в могущественные комбинации;
- Никаких ограничений на баффы — каждый может собрать билд “мечты”, объединяя экипировку в любые желаемые комбинации до бесконечности;
- Простое создание модов — игру можно менять под себя с минимальным знанием кода и без сторонних утилит для распаковки файлов. Все нужные переменные доступны в файлах .txt.